SWIFT має припинити свою діяльність на території Білорусі - депутат Європарламенту

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічус закликає до посилення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

За його словами, ЄС не має йти на поступки попри міграційну кризу на кордоні із Білоруссю.

«Ми будемо триматися санкційної політики. Підходить вже п’ятий пакет санкцій. Більше того, потрібно посилювати санкції – відкинути Лукашенка від західних фінансових джерел і SWIFT має припинити свою діяльність на території Білорусі. Знаю, буде боляче, але буде боляче в першу чергу режиму. Ми маємо триматися такої лінії, інакше ми програємо», – сказав він в ефірі Радіо Свобода.

Водночас, він заявив, що країни ЄС мають бути готові прийняти деяку кількість мігрантів.

«Ми маємо бути готові до деяких гуманітарних рішень і, можливо, ми будемо змушені взяти під опіку більше людей, особливо жінок, дітей. Треба розуміти, яка існує небезпека. Не можна говорити, що ніхто не потрапить на територію ЄС. Думаю, що в деяких випадках це може статися. Ми не підігруємо Лукашенка, але потрібно думати про тих нещасних людей, які використовуються цим режимом», – сказав Пятрас Ауштрявічус.

На кордоні Білорусі та Польщі триває протистояння натовпу з понад тисячі мігрантів (переважно з країн Близького Сходу) та польських прикордонників. 8 листопада, група мігрантів пішки прийшла з боку Білорусі до КПП «Брузги-Кузниця» у супроводі людей у формі зі зброєю в руках.

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Мігранти спробували прорвати кордон, а коли це зробити не вдалося – розбили табір на прикордонній смузі та почали чекати на нові можливості прорватися на територію.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном.

Раніше ЄС вже запроваджував санкції через репресії і порушення прав людини режимом Лукашенка.