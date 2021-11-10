Посли Євросоюзу погодилися розширити санкції проти Білорусі на тлі посилення кризи мігрантів

Посли країн Європейського Союзу 10 листопада погодилися розширити наявні санкції проти Білорусі на тлі наростання потоку мігрантів із цієї країни до кордонів із блоком. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

За її словами, офіційно про рішення щодо «стрімкого розширення санкцій» оголосять на початку наступного року. Вони можуть поширюватися також на авіакомпанії, які, за словами фон дер Ляєн, причетні до перевезення мігрантів.

«Ми розглянемо можливість введення санкцій до тих авіакомпаній, які сприяють нелегальному перевезенню людей у напрямку Мінська, а потім до кордону Білорусі з ЄС», – додала вона.

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За даними медіа, нові санкції будуть спрямовані на близько 30 фізичних та юридичних осіб, в тому числі міністра закордонних справ Білорусі та державну білоруську авіакомпанію.

Лідери блоку звинуватили керівництво Мінськ у організованому витісненні нелегальних мігрантів через кордони з країнами ЄС.

«Ми зіткнулися з жорстоким гібридним нападом на кордони ЄС. Білорусь використовує мігрантів як зброю в цинічний та шокуючий спосіб», – заявив сьогодні ж президент Ради Євросоюзу Шарль Мішель.

Сотні мігрантів провели ще одну ніч на відкритому повітрі при низькій температурі за бар’єрами з колючого дроту на кордоні між Білоруссю та Польщею, яка є членом ЄС. Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет висловила занепокоєння гуманітарною кризою на кордоні з Євросоюзом, яку назвала «неприйнятною».

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«Ці сотні чоловіків, жінок і дітей не повинні бути змушені провести ще одну ніч у морозну погоду без належного притулку, їжі, води та медичної допомоги», – заявила Бачелет.

Польська влада стверджує, що затримала десятки тих, хто пробився через її східний кордон з Білоруссю. А представники оборони звинуватили білоруську поліцію у стрільбі в повітря, ймовірно, у спробі налякати мігрантів і відштовхнути їх до кордону.

ЄС також призупинив дію візової угоди з Білоруссю – це рішення стосується лише білоруських чиновників, але не звичайних громадян, повідомила Європейська рада 9 листопада.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном.