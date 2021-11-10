«У прикордонників наказ згори: не затримувати мігрантів, а допомагати їм» – ексспівробітник прикордонної служби Білорусі

На кордоні Білорусі та Польщі другий день триває протистояння натовпу з понад тисячі мігрантів (переважно з країн Близького Сходу) та польських прикордонників. Напередодні, 8 листопада, група мігрантів пішки прийшла з боку Білорусі до КПП «Брузги-Кузниця» у супроводі людей у формі зі зброєю в руках. Мігранти спробували прорвати кордон, а коли це зробити не вдалося – розбили табір на прикордонній смузі та почали чекати на нові можливості прорватися на територію Польщі, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

10 листопада радіо Bialystok із посиланням на прикордонну службу повідомило, що дві великі групи мігрантів, зламавши огорожі, змогли прорватися через білорусько-польський кордон на територію Польщі. Це сталося на околицях міста Кринки та села Біловеж. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що всіх мігрантів, які проникли на територію Польщі напередодні ввечері, затримано.

Колишній співробітник прикордонної служби Білорусі, який 15 років пропрацював у відомстві, заявив Білоруській службі Радіо Свобода, що його колишні колеги «своюють службові злочини», беручи участь в операції з перекидання мігрантів до кордону.

Він окремо зазначає, що перебування людей у прикордонній зоні в Білорусі, згідно з законом, дуже обмежене – як громадянам країни, так іноземцям, і порушникам цих законів загрожують значні тюремні терміни. Однак у випадку з мігрантами білоруські прикордонники чомусь ігнорують чинні закони. Вони не лише не перешкоджають перебуванню мігрантів біля кордону, а й сприяють тому, щоб вони там перебували.

«Згідно з законом, щоб перебувати в прикордонній зоні, необхідно мати при собі паспорт і перепустку, видану прикордонниками. Але ми бачимо, що мігранти вільно «живуть» у прикордонній зоні, розпалюють вогнища, вирубують дерева. І їх ніхто не чіпає! – наголошує колишній. прикордонник. – При тому, що в темряві взагалі нікому не можна перебувати в прикордонній зоні, це можна робити тільки в крайньому випадку, за рішенням голови прикордонної служби. Тож якщо все, що зараз відбувається на кордоні, «законно», то вони (мігранти) перебувають там тільки за рішенням прикордонних служб».

Він звертає увагу на те, що в той момент, коли мігранти повернули з шосе біля кордону до лісу та потрапили на прикордонну смугу, вони стали порушниками. І їх мали затримати. Але цього не сталося.

«Якщо нелегалів ловлять у прикордонній зоні, то інструкції стандартні: їх мали затримати, скласти на них протоколи, відправити до слідчого ізолятора, після чого – ухвалити рішення про депортацію», – наголошує колишній прикордонник.

Він зазначає, що нічого цього не було зроблено ні щодо тисячі мігрантів, які зараз перебувають на кордоні, ні стосовно тих, хто намагався перетнути кордон з Латвією, Литвою та Польщею впродовж попередніх місяців, коли міграційна криза тільки починалася. «Наскільки мені відомо, прикордонники мають наказ зверху: не затримувати мігрантів, а допомагати їм», – сказав співрозмовник Радіо Свобода.

Раніше, до початку міграційної кризи, білоруська влада жорстко карала тих, хто випадково чи навмисно опинявся у прикордонній зоні. Широку популярність отримав випадок із журналістом Павлом Шереметом, оператором Дмитром Завадським та водієм Ярославом Овчинниковим, які у липні 1997 року знімали сюжет на білорусько-литовському кордоні. Їх тоді затримали білоруські прикордонники біля прикордонного пункту Кам'яний Лог: їх спочатку оштрафували за порушення правил перетину кордону, а потім заарештували та відправили до слідчого ізолятора КДБ у Гродненській області – їм загрожувало до п’яти років позбавлення волі. Але в результаті Овчинникова звільнили у серпні без пред’явлення звинувачень, Завадський перебував під вартою до 4 вересня, а Шеремета звільнили 8 жовтня.

Польща та інші країни ЄС називають те, що відбувається зараз на кордоні, «гібридною війною», яку Лукашенко веде з ЄС через накладені на нього санкції. Представники різних країн ЄС заявляють, що до перекидання мігрантів з Близького Сходу до Білорусі і на кордон причетні державні структури Білорусі та родичі Лукашенка. Колишній білоруський прикордонник погоджується з цим визначенням і вважає, що його колишні колеги скоюють службовий злочин, не дотримуючись білоруського законодавства.

Влада Білорусі, у свою чергу, неодноразово робила заяви, в яких мігрантів з країн Близького Сходу, які приїжджають до Білорусі, називала «біженцями», які хочуть кращого життя в ЄС. Мінськ наполягав, що Польща та інші європейські країни мають пропустити цих людей на територію ЄС та забезпечити їх проживанням та легальним статусом перебування у країні.

Виконувачка обовʼязків канцлера Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові попросила президента Росії Володимира Путіна допомогти з розвʼязанням міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.