Десятки мігрантів прорвалися через кордон із Білорусі до Польщі

Дві великі групи мігрантів, зламавши огорожі, змогли прорватися через білорусько-польський кордон на територію Польщі. Про це повідомляє радіо Bialystok із посиланням на прикордонну службу. Це сталося на околицях міста Кринки та села Біловеж.

Уранці 10 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що всіх мігрантів, які проникли на територію Польщі напередодні ввечері, затримано. «Це була неспокійна ніч. Справді було багато спроб порушити польський кордон», – сказав міністр і додав, що на кордоні перебувають 15 тисяч польських військовослужбовців.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі різко загострилася 8 листопада, коли до кордону з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів, які прагнуть перебратися до Євросоюзу.

Офіційний Мінськ звинувачує Польщу у негуманному ставленні до мігрантів, заявляючи, що Варшава зобовʼязана за міжнародним правом пропустити їх через кордон, після чого розглянути прохання про притулок. Європейський союз звинувачує режим Лукашенка у навмисному провокуванні міграційної кризи та організації переправлення тисяч нелегалів до кордонів ЄС у відповідь на санкції, які Брюссель запровадив проти режиму Лукашенка.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи 9 листопада в парламенті, заявив, що ця криза є найсерйознішим замахом на кордони та стабільність польської держави за останні 30 років, і звинуватив у ньому Росію. Олександр Лукашенко просто виконавець завдань, що ставить перед ним російський президент Путін, заявив польський премʼєр-міністр.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас звинуватив Лукашенка у тому, що він «безсовісно» експлуатує мігрантів, відправляючи їх до кордону з Польщею. «Ми піддаватимемо санкціям усіх, хто бере участь у цілеспрямованому незаконному ввезенні мігрантів», – ідеться у заяві міністра.

Євросоюз наступного тижня планує ухвалити рішення про нові санкції щодо Білорусі у звґязку із ситуацією з мігрантами на кордоні з Польщею, повідомляє Politico. Як правову підставу для запровадження санкцій може бути додано категорію «торгівля людьми». Як заявив виданню дипломат ЄС, санкції вдарять по білоруській державній авіакомпанії «Белавіа». При цьому під санкції можуть потрапити й інші авіакомпанії, які виконують рейси до Мінська, зокрема, російські «Аерофлот», UTair та Nordwind Airlines, а також Turkish Airlines та FlyDubai.