Данілов уточнив, із чим повʼязаний розгляд на РНБО ситуації на кордоні з Білоруссю

Рада національної безпеки і оборони України збереться 10 листопада, щоб обговорити ситуацію на кордоні з Білоруссю через дії мігрантів на білорусько-польській ділянці кордону, а також питання енергетики. Про це Радіо Свобода повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Так, це питання (щодо ситуації на кордоні з Білоруссю) буде розглядатися. На порядку денному буде 5 питань. Питання, що стосується енергетики, ми розглядали. Це ще окремо і додатково буде розглядатися на сьогоднішньому засіданні», – сказав Данілов.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі різко загострилася на початку тижня. До кордону Польщі з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів, які прагнуть перебратися до Євросоюзу. Дві групи прорвали загородження і опинилися в Польщі. Як повідомили польські правоохоронці, всіх їх було затримано.

Україна має спільний кордон з Білоруссю протяжністю понад 1000 кілометрів.

Європейський союз звинувачує режим Олександра Лукашенка у навмисному провокуванні міграційної кризи та організації переправлення тисяч нелегалів до кордонів ЄС у відповідь на санкції, які Брюссель запровадив проти режиму Лукашенка. Офі

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ційний Мінськ стверджує, що непричетний до ситуації і заявляє, що Польща має пропустити мігрантів через свій кордон.