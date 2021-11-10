Члени РНБО розповіли про висновки засідання щодо захисту кордону з Білоруссю від мігрантів

Члени Ради національної безпеки і оборони розповіли про результати засідання 10 листопада, присвяченого, зокрема, ситуації на кордоні з Білоруссю. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це питання було першим на порядку денному.

Напередодні, зазначив він, РНБО отримала дані від розвідників та силовиків.

«Після цього президент ухвалив рішення саме сьогодні провести засідання, це було питанням номер один сьогоднішнього засідання РНБО. Всі відомства отримали відповідні вказівки, які найближчим часом будуть фоормлені в нормативно-правові документи, і всі будуть обов’язково їх виконувати», – заявив Данілов на брифінгу.

На уточнення журналістів він зазначив, що алгоритм відповіді на загрозу національному кордону «буде адекватним згідно з нашим законодавством».

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Голова Служби безпеки України Іван Баканов додав, що його відомство «вживає всіх необхідних заходів, щоб кордон був на замку»:

«Проблематика така існує, нікуди не приховаєш. Зрозуміло, що всі ми повинні об’єднатися і діяти для того, щоб не сталося всього того, що нам пропонують наші німецькі колеги. Воно перебуває в президента на контролі, частина засідання РНБО була присвячена саме цьому питанню, тому план є».

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що виступав на засіданні з доповіддю, хоча не став вдаватися в її деталі. За його словами, українська влада готується до сценаріїв, подібних до того, які наразі тривають на білорусько-польському кордоні.

«Ми сьогодні маємо рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на українсько-білоруському кордоні, сьогодні були визначені ділянки найбільш вірогідні, можливі для масового скупчення мігрантів на території державного кордону і також будуть здійснені посилення охорони державного кордону силами Національної гвардії та Нацполіції», – сказав міністр.

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Він додав, що до захисту кордону в прикордонних областях планується залучити підрозділи територіальної оборони.

«Відповідь і реакція українських правоохоронців і гвардійців буде досить жорсткою, чіткою, коректною, в межах закону, який регламентує захист державного кордону», – підсумував він.

Заступник голови МВС Євгеній Єнін заявив раніше 10 листопада в коментарі виданню «РБК», що відомство спостерігає за ситуацією на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю, а також фіксує збільшення потоків мігрантів до прикордонних регіонів України.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном.