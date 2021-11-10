Польща повідомила про затримання росіянина на кордоні з Білоруссю

Польська прикордонна служба повідомила 10 листопада про затримання у Польщі на кордоні з Білоруссю трьох осіб – за допомогу нелегалам. Серед них був згаданий і росіянин.

Польща поки що не повідомляла Москві про затримання російського громадянина, якого підозрюють у сприянні нелегальним мігрантам на кордоні з Білоруссю. Про це заявив речник російського посольства у Варшаві Володимир Александров. Водночас він зазначив, що відповідно до консульської конвенції між Росією та Польщею від 1992 року польська сторона на таке повідомлення має три дні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи 9 листопада у Сеймі, заявив, що рушійна сила нинішньої міграційної кризи перебуває у Москві. За словами Моравецького, офіційний Мінськ та Олександр Лукашенко – лише виконавці завдань, які ставить перед ними російський президент Володимир Путін.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Моравецького неприйнятними. «Ми вважаємо абсолютно безвідповідальними та неприйнятними слова премʼєр-міністра Польщі про те, що Росія відповідальна за цю ситуацію», – сказав Пєсков. Він також сказав, що на польсько-білоруському кордоні насувається гуманітарна катастрофа, а Європа у звґязку з цим відступає від декларованих нею зобовʼязань.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС різко загострилася 8 листопада. Того дня кілька тисяч мігрантів із країн Африки та Близького Сходу підійшли з білоруського боку до кордону з Польщею. Дехто спробував прорватися на польську територію, знищуючи загородження з колючого дроту. У ніч на середу двом великим групам мігрантів вдалося проникнути на польську територію, але згодом їх затримали.

Раніше Польща запровадила на кордоні з Білоруссю режим надзвичайного стану. Таке ж рішення, яке набрало чинності 10 листопада, ухвалила Литва. Як повідомила Служба охорони держкордону Литви, прикордонники не пропустили до країни з Білорусі понад 280 мігрантів, які намагалися потрапити до країни 9 листопада у неназваному місці.

Країни Балтії та керівництво ЄС звинувачують режим Лукашенка у навмисній організації потоків мігрантів, називаючи це «гібридною агресією». Вони стверджують, що цим Лукашенко мститься за західні санкції, запроваджені проти нього та його оточення після президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року.

Лукашенко каже, що у ситуації на кордоні винні самі країни Заходу, через дії яких люди тікають від війни у себе на батьківщині.