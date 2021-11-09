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«Гібридна війна» Лукашенка: мігранти на кордоні Білорусі та Польщі (відео)

«Гібридна війна» Лукашенка: мігранти на кордоні Білорусі та Польщі (відео)
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«Гібридна війна» Лукашенка: мігранти на кордоні Білорусі та Польщі (відео)

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На кордоні Білорусі та Польщі другий день триває протистояння натовпу у понад тисячу мігрантів (в основному з країн Близького Сходу) та польських прикордонників. (Відео Reuters, МВС Польщі).

Напередодні, 8 листопада, група мігрантів пішки прийшла з боку Білорусі до КПП «Брузги-Кузня» у супроводі людей у формі зі зброєю в руках. Мігранти спробували прорвати кордон. Коли це не вдалося – розбили табір на прикордонній смузі та почали чекати нових можливостей прорватися на територію Польщі. Польща та інші країни Євросоюзу називають те, що відбувається сьогодні на кордоні, «гібридною війною», яку Лукашенко веде з ЄС через накладені на нього санкції. Лукашенко відкидає звинувачення.

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