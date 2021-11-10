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«Ситуація повернеться проти України» – Безсмертний про кризу на білорусько-польському кордоні

Скупчення мігрантів на кордонах ЄС Роман Безсмертний називає «спецоперацією Кремля»

Польща, Литва та Україна мають активніше координувати свої зусилля у вирішенні тієї ситуації, яка виникла на білорусько-польському кордоні, сказав в ефірі Радіо Свобода політик та дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

На його думку, протягом найближчих днів перед Україною може постати та сама проблема, що нині існує перед Польщею і Литвою.

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«Треба приводити до тями європейську спільноту, пояснювати, що насправді відбувається. Дзвінок Меркель до Путіна свідчить, що на рівні політичного керівництва Німеччини розуміють, що відбувається, але чи розуміють загалом у Європі? Перше, що треба робити – посилювати санкції насамперед проти Путіна. Треба тісніше працювати з Україною. І Україні треба бути активнішою з точки зору її місця і ролі в протидії агресивним діям Кремля. Зараз ця ситуація протримається на паузі і в найближчі дні повернеться проти України», зазначив Роман Безсмертний.

Скупчення мігрантів на кордонах ЄС Безсмертний називає «спецоперацією Кремля».

«Це не Лукашенко, а Путін атакує Європу. Головна мета Путіна дискредитація Євросоюзу, кроки по розвалу ЄС, як мінімум демонстрація немічності ЄС. Треба розрізняти дітей, жінок і спеціальні війська, які зараз перебувають серед цих людей», вважає Безсмертний.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що українська влада готується до сценаріїв, подібних до того, які наразі тривають на білорусько-польському кордоні.

Виконувачка обовʼязків канцлера Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові попросила президента Росії Володимира Путіна допомогти з розвʼязанням міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.

Численні розслідування підтверджують, що повʼязані з білоруською владою компанії спеціально організовували приїзд жителів Іраку та Сирії до Мінська, щоб ті потім спробували потрапити до Євросоюзу. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів без шенгенської візи кілька разів спробували прорватися до Польщі, опираючись прикордонникам та військовим.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на надзвичайному засіданні Сейму 9 листопада заявив, що за ситуацію відповідає особисто російський президент Путін. Мінськ офіційно відповідальність за кризу не визнає, Москва її заперечує.

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