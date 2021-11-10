Польща, Литва та Україна мають активніше координувати свої зусилля у вирішенні тієї ситуації, яка виникла на білорусько-польському кордоні, сказав в ефірі Радіо Свобода політик та дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

На його думку, протягом найближчих днів перед Україною може постати та сама проблема, що нині існує перед Польщею і Литвою.

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«Треба приводити до тями європейську спільноту, пояснювати, що насправді відбувається. Дзвінок Меркель до Путіна свідчить, що на рівні політичного керівництва Німеччини розуміють, що відбувається, але чи розуміють загалом у Європі? Перше, що треба робити – посилювати санкції насамперед проти Путіна. Треба тісніше працювати з Україною. І Україні треба бути активнішою з точки зору її місця і ролі в протидії агресивним діям Кремля. Зараз ця ситуація протримається на паузі і в найближчі дні повернеться проти України», – зазначив Роман Безсмертний.

Скупчення мігрантів на кордонах ЄС Безсмертний називає «спецоперацією Кремля».

«Це не Лукашенко, а Путін атакує Європу. Головна мета Путіна – дискредитація Євросоюзу, кроки по розвалу ЄС, як мінімум демонстрація немічності ЄС. Треба розрізняти дітей, жінок і спеціальні війська, які зараз перебувають серед цих людей», – вважає Безсмертний.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що українська влада готується до сценаріїв, подібних до того, які наразі тривають на білорусько-польському кордоні.

Виконувачка обовʼязків канцлера Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові попросила президента Росії Володимира Путіна допомогти з розвʼязанням міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.

Численні розслідування підтверджують, що повʼязані з білоруською владою компанії спеціально організовували приїзд жителів Іраку та Сирії до Мінська, щоб ті потім спробували потрапити до Євросоюзу. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів без шенгенської візи кілька разів спробували прорватися до Польщі, опираючись прикордонникам та військовим.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на надзвичайному засіданні Сейму 9 листопада заявив, що за ситуацію відповідає особисто російський президент Путін. Мінськ офіційно відповідальність за кризу не визнає, Москва її заперечує.