Визнання Білоруссю анексії Криму матиме непоправні наслідки для відносин з Україною – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували висловлювання голови МЗС Білорусі щодо окупованого Криму.

Як повідомив речник відомства Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода, МЗС виходить із того, що офіційно Білорусь «підтримує суверенітет і територіальну цілісність» України в міжнародно визнаних кордонах.

«Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права», – заявив речник міністерства.

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Раніше російське новинне агентство «РІА Новини» поширило слова голови МЗС Білорусі Володимира Макея, який нібито заявив, що «в реальності Крим є наразі російською територією».

Наразі Білорусь формально не належить до країн, які визнали результати так званого «референдуму» в Криму 2014 року, після якого Росія оголосила про приєднання українського півострова.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.