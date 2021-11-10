Данілов повідомив про персональні санкції за відкриття «посольства» Нікарагуа в Криму

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування персональних санкцій щодо людей, причетних до відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Ради 10 листопада.

«Це вісім осіб, чотири громадянина Нікарагуа, чотири громадянина Російської Федерації», – повідомив Данілов.

У лютому 2021 року Верховна Рада підтримала запровадження санкцій проти Нікарагуа.

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«Почесне консульство» Нікарагуа в окупованому Росією Криму відкрили в листопаді минулого року. У серпні 2020 року Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.

Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнання Росії країною-окупантом через анексію Криму.