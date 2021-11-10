У РНБО прогнозують посилення тиску з боку Росії упродовж пів року – до квітня 2022-го

Росія своїми діями у різних напрямках провокує нову хвилю дестабілізації в Україні, заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Руслан Демченко у статті для «Укрінформу». У поширеному 10 листопада тексті високопосадовець прогнозує, що можливі піки загострення можуть бути в період з листопада 2021 року до квітня 2022 року.

За його словами, спровокована Москвою внутрішня турбулентність в Україні можлива в таких сферах:

– енергетична криза, повʼязана з обмеженням транзитного потенціалу України та блокуванням її доступу до альтернативних джерел газу;

– антиковідні протести;

– масштабна дискредитація українських чиновників за різними звинуваченнями: потрапляння під тотальний контроль Заходу, причетність до корупційної діяльності та навіть приналежність до агентури російських спецслужб;

– підбурювання правих сил на активну боротьбу з «внутрішньою окупацією»;

– використання військової сили;

– маніпулювання безпековою ситуацією на лінії зіткнення;

– розігрування карти російських громадян на тимчасово окупованих територіях на Донбасі, а також активна кампанія з позиціонування України як «держави-терориста».

Раніше в Офісі президента відмовились повідомляти результати люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. В ОПУ письмово інформували редакцію «Схем» (спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший), що цим даним присвоєний гриф «Для службового користування». Журналісти з’ясували, що раніше він підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду. Про це йдеться у розслідуванні «Лобісти Харківських угод у владі Зеленського», де також згадується роль Демченка у просуванні ідеї ратифікації українсько-російських домовленостей, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.​

Руслан Демченко, як високопосадовець часів Революції гідності, за ознаками підпадає під люстрацію – заборону обіймати державну посаду. З 2010 по 2014 рік він працював заступником міністра закордонних справ. Раніше його прізвище було на сайті Міністерства юстиції у переліку осіб, які за ознаками потрапляють під дію закону «Про очищення влади», але згодом зникло.