Після початку розслідування СБУ щодо «Харківських угод» Зеленський призначив того, хто за них голосував

Президент Володимир Зеленський призначив головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолія Кінаха, який лобіював «Харківські угоди», відповідно до яких Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ.

Журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) оприлюднили раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони і виявили, що як член цього комітету Кінах активно просував ідею ратифікації угод.

У грудні 2020 року сам Анатолій Кінах та двоє інших співголів Національної тристоронньої соціально-економічної ради, спираючись на рішення президії, підписали листа на ім’я Володимира Зеленського з прохання призначити Кінаха головою цієї ради.

У серпні цього року президент своїм указом призначив його на посаду.

Національна тристороння соціально-економічна рада була утворена президентом України як постійно діючий орган. Як йдеться на офіційному сайті , вона складається з представників зі сторони органів виконавчої влади (Кабінету міністрів), сторони профспілок і сторони роботодавців. Очолює Раду голова, який призначається президентом за поданням президії Національної ради строком на один рік.

Анатолій Кінах – один із тих депутатів, що голосували за «Харківські угоди», за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Крім того, як з’ясували «Схеми», напередодні голосування у Верховній Раді він також активно просував ідею ратифікації українсько-російських домовленостей на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони. Кінах був членом цього комітету, головою підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва. Журналісти оприлюднили фрагменти зі стенограми.

Зокрема, на засіданні 26 квітня 2010-го року Кінах згадував високу ціну на російський газ для України і співробітництво з Росією: «Якщо ми кажемо про співпрацю з тією ж Російською Федерацію у ракетно-космічній галузі, авіабудуванні, енергетичному машинобудуванні тощо, то така співпраця в умовах XXI, особливо, століття може бути тоді, коли є впевненість, що перед тобою надійний, прогнозований партнер. (...) Я наводив недавно приклад: обсяг торгівлі України із Санкт-Петербургом сьогодні складає порядку двох мільярдів доларів. Це весь загальний обсяг, який Україна має за рік зі Сполученими Штатами Америки».

11 років потому на запитання журналістів, чи пишається він тим, що підтримував «Харківські угоди», Кінах відреагував так: «Я думаю, ваше питання абсолютне незрозуміле, необ’єктивне і заангажоване. Все, відповідь завершена».

У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації «Харківських угод». За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомили , що розпочали досудове розслідування «за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки». Кримінальне провадження відкрили «щодо службових осіб органів державної влади». За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

«Схеми» також опублікували докази, як заступник секретаря РНБО Демченко лобіював «Харківські угоди».