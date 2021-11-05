Єрмак просив, а Зеленський призначив Гриневецького головою Одеської ОДА в обхід закону – «Схеми»

Сергія Гриневецького призначили головою Одеської обласної державної адміністрації попри люстраційний висновок щодо нього про відмову обійняти державну посаду. Це встановили журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), співставивши результати перевірки Одеської ОДА на відповідність закону «Про очищення влади» та лист керівника Офісу президента Андрія Єрмака і указ Володимира Зеленського про призначення Гриневецького.

Сам нинішній очільник ОДА вважає, що діяв відповідно до процедури і послався на рішення судів. Про це йдеться у розслідуванні «Лобісти «харківських угод» у владі Зеленського», де також згадується роль Гриневецького у просуванні ідеї ратифікації українсько-російських домовленостей, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

У розпорядженні журналістів опинився лист від Андрія Єрмака, датований 10 листопада 2020 року. Керівник Офісу президента звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання щодо призначення Сергія Гриневецького очільником Одеської ОДА.

Згодом його кандидатуру погодили на засіданні Уряду.

Як з’ясували «Схеми», за 4 дні до листа від Єрмака – 6 листопада – облдержадміністрація склала висновок щодо Гриневецького про те, що він потрапляє під дію закону «Про очищення влади». Цю перевірку в ОДА провели, коли Гриневецький подавався ще на посаду заступника голови. На підставі такої перевірки у призначенні йому було відмовлено.

Адже закон забороняє бути у владі тим, хто був на керівних посадах Компартії в часи Радянського Союзу. Гриневецький, відповідно до його офіційної біографії, з 1990-го по 1991-й рік був першим секретарем Роздільнянського районного комітету Комуністичної партії України Одеської області.

Чинним був люстраційний висновок і 27 листопада 2020 – в день, коли Володимир Зеленський підписав указ про призначення Гриневецького головою ОДА.

На той момент Гриневецький вже мав рішення Одеського окружного адмінсуду на свою користь – про протиправність відмови йому обіймати державну посаду, але це рішення ще не вступило в законну силу. Це сталося через два тижні після президентського указу – 14 грудня 2020 року, коли з’явилось рішення апеляційної інстанції.

У коментарі журналістам Гриневецький заявив: «Закон абсолютно чітко виписує процедуру, яку я пройшов. Більше того, я ще підкріпився рішеннями судів».

«Схеми» також направили запит до Офісу президента та самого Володимира Зеленського. На відповідь чекають.

Журналісти також виявили, що Сергій Гриневецький просував ідею ратифікації українсько-російських домовленостей, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Про це свідчать фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони за 26 квітня 2010 року, які оприлюднили журналісти.

Зокрема, він заявляв: «Абсолютно зрозуміло, що питання постає в площині прийняття державного бюджету. І це головна мотивація. (...) Загроза національним інтересам – це відсутність ефективної програми запобігання фінансової кризи, тінізація економіки. (...) Загроза економічним інтересам – це соціальні хвороби: алкоголізм і наркоманія – оце загроза національним інтересам. (...) Півтора року до регіонів не йдуть субвенції державного бюджету на капітальне будівництво. Ось про що треба говорити.» – йдеться в стенограмі.

Коли журналісти спробували зв’язатись із Гриневецьким телефоном і уточнити, чи змінилась його позиція відносно «харківських угод», він не відповів.

У 2021 році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова,це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок війни на Донбасі у 2014 році.

У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування «за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки». Кримінальне провадження відкрили «щодо службових осіб органів державної влади». За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

Сергій Гриневецький також був в числі тих депутатів, які 27 квітня 2010 року проголосували «за» ратифікацію цих угод у ВР.

Сергій Гриневецький – багатолітній керівник Одещини. Був народним депутатом – соратником колишнього спікера ВР Володимира Литвина. У 2002-го році Гриневецький отримав орден дружби від президента Росії Володимира Путіна. У 2004-му році Гриневецький брав участь у з’їзді в Сєвєродонецьку Луганської області. Тоді учасники цього зібрання погрожували створити «південно-східну республіку». На той час Гриневецький теж був головою Одеської обласної адміністрації.