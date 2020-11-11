Уряд погодив кандидатуру Гриневецького на голову Одеської ОДА. Він голосував за «диктаторські закони»

Одеську обласну державну адміністрацію може очолити Сергій Гриневецький. Уряд погодив його кандидатуру на засіданні 11 листопада, тепер президент України Володимир Зеленський має видати відповідний указ.

Гриневецький – колишній народний депутат (1998–1999, 2007–2014), колишній перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. У жовтні 2020 року Гриневецького обрали депутатом Одеської обласної ради. З 1998 до 2005 року політик уже очолював обласну державну адміністрацію.

«Першочергове питання – це COVID-19. У першу чергу це ті урядові рішення, які потрібно виконувати. У першу чергу санітарно-епідеміологічна дисципліна, поруч має йти просвітницька робота. Але головне – це разом із галузевим міністерством розгортання, утримання і збереження здоров’я лікарів», – заявив Гриневецький на засіданні уряду.

До цього Одеську обласну державну адміністрацію очолював Максим Куций – його призначили 11 жовтня 2019 року і звільнили 5 листопада 2020 року.

Сергій Гриневецький починав політичну кар’єру ще в СРСР – в 1982 році його обрали першим секретарем Роздільнянського райкому ЛКСМУ, у 1984-му – другим секретарем Одеського обкому комсомолу, а у 1986 році – першим секретарем Одеського обкому комсомолу. В 1994 році він почав працювати в Одеській обласній раді, а потім і в адміністрації. У 2003 році в Одесі була створена Постійно діюча робоча нарада глав регіонів України та Росії «Співдружність регіонів», співголовами якої стали губернатор Орловської області Єгор Строєв і голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький.

Політик тричі обирався народним депутатом, в 1998, 2007 і 2012 роках, був членом фракції «Блока Литвина» і членом Народної партії України. В листопаді 2004 року політик виступав на Першому Всеукраїнському з'їзді народних депутатів та депутатів місцевих рад на підтримку Віктора Януковича. Захід проводили водночас із Майданом 2004 року на підтримку Віктора Януковича. Делегати з’їзду, в тому числі Гриневецький, вирішили у разі перемоги Віктора Ющенка створювати «Південно-східну українську автономну республіку», а в грудні 2014 року провести референдуму у Луганській та Донецькій областях про надання регіонам статусу автономних республік у складі федеральної України.

Після проведення з’їзду генеральна прокуратура і Служба безпеки України порушили кримінальні провадження за статтями 109 і 110 кримінального кодексу – посягання на територіальну цілісність і дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Проте продовження ці справи не мали.

16 січня 2014 року Гриневецький голосував за так звані «диктаторські закони». Він не балотувався на парламентських виборах 2014 і 2020 років. На місцевих виборах 2020 року Гриневецький балотувався від партії одеського міського голови Генадія Труханова «Довіряй ділам» і став депутатом обласної ради.