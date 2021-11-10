ФСБ заявляє про затримання в Ялті «українського шпигуна». Йому загрожує до 20 років увʼязнення

Російська Федеральна служба безпеки заявила 10 листопада про затримання в окупованому Криму чоловіка, який нібито збирав секретні дані для СБУ.

«ФСБ РФ припинено шпигунську діяльність російського громадянина на користь Служби безпеки України. Встановлено, що мешканець міста Ялти в період з 2017 року по 2018 рік за завданням української спецслужби здійснював збір та передачу відомостей, що становлять державну таємницю, у тому числі про співробітників органів Федеральної служби безпеки», – йдеться у повідомленні.

ФСБ інформує про порушення справу за статтею 275 Кримінального кодексу Росії («Державна зрада у формі шпигунства»), її санкція передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Українська сторона наразі не коментувала це повідомлення ФСБ Росії.