Тим часом міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що ситуація на кордоні залишається «напруженою». За його словами, режим Олександра Лукашенка використовує мігрантів «для атаки Польщі, а отже й Європейського союзу».



Тим часом російські та білоруські десантники взяли участь у спільних військових навчаннях у прикордонному з Польщею регіоні.

Росія направила своїх десантників до Білорусі на знак підтримки свого союзника на тлі напруженості через мігрантів і біженців, які скупчуються на білорусько-польському кордоні.



Коментуючи навчання, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін засудив Польщу за посилення кордону. За його словами, міграційний контроль не виправдав концентрацію 15 000 військовослужбовців за підтримки танків, засобів протиповітряної оборони та іншої зброї. «Я хотів би попередити гарячі голови не переоцінювати свої можливості», – сказав Хренін. (Відео AP, Reuters)



