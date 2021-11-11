Підтягнули броньовану техніку до місць, де можливі прориви кордону України – Євгеній Єнін

Силовики готуються зупиняти натовпи мігрантів, які можуть прориватися через кордон України з території Білорусі, як це нині відбувається на білорусько-польському кордоні. У МВС обіцяють «реагувати вкрай жорстко». Тим часом в РНБО пропонують німецьким політикам забрати мігрантів з території Білорусі до себе додому, або у кабінети Бундестагу.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею стала предметом розгляду під час засідання Ради національної безпеки і оборони України: обговорювали можливість виникнення подібної ситуації на українсько-білоруському кордоні та сценарії захисту від мігрантів.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, алгоритм відповіді на загрозу національному кордону «буде адекватним, згідно з нашим законодавством».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов запевнив, що його відомство «вживає всіх необхідних заходів, щоб кордон був на замку».

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що влада готується до кризових ситуацій, що можуть виникнути на кордоні з Білоруссю. Він також повідомив, що до захисту кордону в прикордонних областях планується залучити підрозділи територіальної оборони.

Тим часом перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін в ефірі Радіо Свобода заявив, що міграційна криза, інспірована Білоруссю і «режисована Російською Федерацією», відповідає геополітичним інтересам Росії. Він також не виключив можливості того, що мігрантів можуть використати як «гарматне м’ясо» для дестабілізації на кордоні України.

Не допустимо прориву мігрантів – Єнін

Заступник міністра внутрішніх справ також розповів про те, що чекатиме на незаконних мігрантів з території Білорусі.

Будемо реагувати вкрай жорстко на всі можливі провокації і факти чи спроби порушення режиму державного кордону України

«Ми посилюємо вже наші сили та засоби вздовж українсько-білоруського кордону. Нагадаю, йдеться про близько 8,5 тисяч додаткових військовослужбовців, які будуть охороняти кордон та посилювати напрямки можливого прориву мігрантів. Йдеться, безумовно, і про Державну прикордонну службу, і про Національну гвардію, і про сили Національної поліції.

В чотирьох прикордонних областях поліція перейшла на посилений режим несення служби. Ми масово інформуємо населення цих регіонів і закликаємо їх повідомляти правоохоронцям будь-яку інформацію про появу в цих районах невідомих осіб. Ми підтягнули гелікоптери, броньовану техніку до місць, де можливі прориви українського кордону. Ми не допустимо жодних провокацій на нашому кордоні і готові застосовувати всі сили і засоби, передбачені законодавством України.

Ми будемо діяти виключно в межах чинного законодавства. Водночас будемо реагувати вкрай жорстко на всі можливі провокації і факти чи спроби порушення режиму державного кордону України. Ми не допустимо прориву мігрантів на нашу територію», – сказав Єнін в ефірі Радіо Свобода.

Наразі Державна прикордонна служба України не зафіксувала спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України. Про це повідомив повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, прикордонники враховують ситуацію на кордоні Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

Хай мігрантів заберуть у Бундестаг – Данілов

Тим часом депутат Бундестагу Нільс Шмід, який у найбільшій парламентській фракції Соціал-демократичної партії Німеччини уповноважений коментувати питання зовнішньої політики, пропонує залучити Україну до розв’язання проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі, повідомив німецький закордонний мовник DW.

Як сказав політик в інтерв’ю медіакомпанії Deutschlandfunk, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС.

Не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз

«Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз», – сказав Шмід.

Цю заяву члена парламенту Німеччини також обговорювали на засіданні РНБО України, повідомив Олексій Данілов. Чи ухвалили з цього приводу якесь рішення, він не уточнив. Водночас Данілов у не надто дипломатичні формі висловив незгоду з пропозицією німецького соціал-демократа.

«На засіданні Ради національної оборони і безпеки ми розглядали цю заяву пана Шмідта. У нас є порада соціал-демократам Німеччини – взяти собі додому по 2, по 3, по 5, до себе. Якщо є місце у Бундестазі, у них там є кабінети, хай беруть до себе, і хай вони там знаходяться. З якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися, турбуватися. Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити. Така пропозиція звучала, я не жартую, саме для соціал-демократів», – заявив Данілов.

Україна має допомогти Польщі – Ярош

Україна має не лише боронити свої кордони, а й надати в разі необхідності допомогу Польщі у розв’язанні кризи на кордоні з Білоруссю. Про це заявив радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош.

Атаки кордону Польщі кремлівською маріонеткою Лукашенком мають отримати гідну відсіч

«Висловлюю солідарність з польським народом у його боротьбі з гібридною агресією Ерефії. Атаки кордону Польщі кремлівською маріонеткою, Лукашенком, мають отримати гідну відсіч.

Вважаю, що Україна, в разі необхідності, має надати всю необхідну допомогу сусідній дружній державі… За вашу і нашу свободу!», – написав Ярош у фейсбуці.

Втім, оборона польського кордону українськими силовиками не вписується у норми міжнародного законодавства, між Польщею і Україною немає догорів, що дозволяють подібні операції, зауважив у коментарі Радіо Свобода військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Натомість він вважає необхідним все ж зосередитися на безпеці українського кордону з Білоруссю та Росією і задіяти для його охорони, крім поліцейських сил, підрозділи Збройних сил України.

Виходити з квадроциклами і пістолетами «Макарова» на російський і білоруський кордон – це смішно

«Для того, щоб прийти на допомогу полякам чи литовцям, треба ще не один міжнародний документ підписати. Тому що просто зайти на територію НАТО прикордонникам України і допомагати полякам – це важко.

Але основне на сьогодні – взагалі подумати над статусом кордону. Україні не треба забувати своє минуле. Кордон з Білоруссю і Росією треба захищати військовими підрозділами, а не прикордонними, а от вже європейську частину підлаштовувати під європейські стандарти, європейські підходи. Ми маємо довжелезний кодон з Білоруссю і Росією, і нам треба його правильно облаштовувати. Виходити з квадроциклами і пістолетами «Макарова» на російський і білоруський кордон – це смішно», – наголосив Козій.

Україна буде наступною – Хилько

Крім того, Україні варто посилити дипломатичні зусилля для роз’яснення європейським політикам ролі Росії у міграційній кризі, зазначив в ефірі Радіо Свобода директор програми «Російські та білоруські студії» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Максим Хилько. На його думку, з часом Україні не уникнути подібної навали незаконних мігрантів.

Чим би не закінчилася ця криза на кордонах Польщі та Литви, Україна у будь якому разі буде наступною

«Україні потрібно готуватися до того, що чим би не закінчилася ця криза на кордонах Польщі та Литви, Україна у будь якому разі буде наступною. Але, на відміну від Польщі і Литви, нам доведеться розраховувати на власні сили. Тому що навіть тієї незначної, доволі слабкої допомоги, яку отримують від Євросоюзу Польща і Литва, навіть на таку допомогу ми розраховувати не можемо, бо ми не є членом Євросоюзу, не є членом НАТО. Нам потрібно буде це робити своїми, тими незначними ресурсами, які ми маємо.

Нам потрібно, якщо говорити про дипломатичну роботу, треба вести якомога сильніше роз’яснювальну роботу і шукати собі партнерів в тому, щоб доводити колективному Заходу, що реагувати треба не лише на Лукашенка, а й на те, як російська сторона підтримує і веде лінію у цьому конфлікті», – сказав Хилько.

Україна має спільний кордон з Білоруссю протяжністю понад 1000 кілометрів.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі різко загострилася 8 листопада. До кордону Польщі з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів, які прагнуть перебратися до Євросоюзу. Дві групи прорвали загородження і опинилися в Польщі. Як повідомили польські правоохоронці, всіх їх було затримано.

Європейський союз звинувачує режим Олександра Лукашенка у навмисному провокуванні міграційної кризи та організації переправлення тисяч нелегалів до кордонів ЄС у відповідь на санкції, які Брюссель запровадив проти режиму Лукашенка. Офіційний Мінськ стверджує, що непричетний до ситуації і заявляє, що Польща має пропустити мігрантів через свій кордон.