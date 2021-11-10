«Ця міграційна криза зрежисована з російської сторони» – Єнін про події на польсько-білоруському кордоні

Міграційна криза з польсько-білоруського кордону може перекинутися на український кордон у будь-який момент. Про це в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live сказав перший заступник міністра МВС Євгеній Єнін. За його словами, за цією кризою стоїть Росія.

«Ця криза є зрежисованою з російської сторони і слугує саме геополітичним інтересам Російської Федерації. Ми абсолютно не виключаємо можливості використання цих людей (нелегальних мігрантів, що зібралися на кордоні – ред.) в якості гарматного м’яса для дестабілізації ситуації на українсько-білоруському кордоні. Ми перебуваємо в щільному контакті з нашими польськими колегами для координації зусиль і обміну досвідом», – сказав Єнін.

Єнін розповів, що наразі українська сторона посилює кордон з боку Білорусі. За порядком на українсько-білоруському кордоні слідкуватимуть вісім з половиною тисяч правоохоронців. До місць можливого прориву кордону підтягнули техніку та гелікоптери, сказав заступник міністра. Залучені співробітники Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції.

«В чотирьох прикордонних областях поліція перейшла на посилений режим несення служби. Ми масово інформуємо населення цих регіонів і закликаємо їх повідомляти правоохоронцям будь-яку інформацію про появу в цих районах невідомих осіб. Ми підтягнули гелікоптери, броньовану техніку до місць, де можливі прориви українського кордону. Ми не допустимо жодних провокацій на нашому кордоні і готові застосовувати всі сили і засоби, передбачені законодавством України», – повідомив Єнін у коментарі Радіо Свобода.

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На кордоні Білорусі та Польщі триває протистояння натовпу з понад тисячі мігрантів (переважно з країн Близького Сходу) та польських прикордонників. 8 листопада, група мігрантів пішки прийшла з боку Білорусі до КПП «Брузги-Кузниця» у супроводі людей у формі зі зброєю в руках.

Мігранти спробували прорвати кордон, а коли це зробити не вдалося – розбили табір на прикордонній смузі та почали чекати на нові можливості прорватися на територію.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном.