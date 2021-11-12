На кордоні з Польщею працюватиме координаційна група з прикордонників та нацгвардіців – МВС

На ділянці кордону між Польщею та Україною працюватиме координаційна група з офіцерів Державної прикордонної служби та службовців Національної гвардії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ 12 листопада за підсумками розмови міністра Дениса Монастирського та міністром внутрішніх справ Польщі Матеушом Моравецьким.

За повідомленням, Монастирський висловив Моравецькому підтримку позиції Варшави щодо ситуації на кордоні з Білоруссю, де триває міграційна криза.

Читайте також: «Нас багато і буде ще більше». Радіо Свобода поспілкувалося з мігрантом у таборі на білорусько-польському кордоні

«Вже завтра розпочне свою роботу на ділянці українсько-польського кордону координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців. Її діяльність полягатиме в обміні оперативними та розвідувальними даними, а також досвідом щодо реагування польських прикордонників, ознайомлення із тактикою дій мігрантів та сил, що їх координують», – йдеться в заяві відомства.

Крім того, голови МВС двох країн планують щотижня проводити наради на час кризи.

Монастирський також ініціює зустрічі урядовців країн «Люблінського трикнутника» (Україна, Польща, Литва) для «ефективного протистояння викликам гібридного характеру з боку недружніх держав – Російської Федерації і Білорусі», додають у міністерстві.

Читайте також: У прикордонних із Білоруссю областях поліція перейшла на посилений режим

Президенти України та Литви Володимир Зеленський та Гітанас Науседа провели 11 листопада телефонну розмову стосовно загострення міграційної ситуації на кордоні Білорусі з країнами Європейського союзу.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном. У листопаді вона загострилася.