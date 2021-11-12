На кордоні з Росією та Білоруссю у вересні-жовтні Україна затримала понад 800 порушників – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що у період вересня-жовтня поточного року Україна під час операції «Кордон-2021» затримала на кордоні з Росією та Білоруссю понад 800 порушників законодавства про державний кордон.

«За результатами проведених активних заходів під час проведення операції затримано 819 порушників законодавства про державний кордон. З них – 64 особи за незаконне перетинання (спробу перетину) державного кордону, з яких 22 нелегальних мігранти. Близько шести з половиною сотень іноземців затримано за порушення правил перебування в Україні, понад сотню осіб – за порушення прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску. Загальна сума накладених адміністративних штрафів склала понад 1,6 млн грн», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

У відомстві зазначили, що за підсумками операції «Кордон-2021» розпочато 26 кримінальних проваджень, серед яких щодо незаконного переміщення через кордон осіб, махінацій з підакцизними товарами, підробки документів тощо.

Раніше українська влада заявила, що готується зупиняти натовпи мігрантів, які можуть прориватися через кордон України з території Білорусі, як це нині відбувається на білорусько-польському кордоні.