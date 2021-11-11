У прикордонних із Білоруссю областях поліція перейшла на посилений режим

Національна поліція України у чотирьох прикордонних з Білоруссю областях переведена у підвищений стан бойової готовності, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Поліція у чотирьох прикордонних з Білоруссю областях вже переведена у підвищений стан бойової готовності і активно комунікує з населенням, попереджаючи про можливість проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. І поліція так само звертається з проханням інформувати правоохоронні органи про можливу появу невідомих осіб у прикордонних районах», – сказав високопосадовець.

За словами Єніна, безпеку кордону гарантуватиме близько 8,5 тисячі співробітників – це і Держприкордонслужба, і сили Національної гвардії, і Нацполіція.

«Ми бачимо, що ескалація цієї кризи може статися у будь-який момент. Ми отримуємо своєчасно інформацію від усіх наших спецслужб, які на сьогодні стверджують, що на території Білорусі перебуває близько 5 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу. Ми реагуємо на всі ці можливі загрози шляхом посилення наших сил і засобів, які перебувають у безпосередній близькості до держкордону України», – відзначив Єнін.

За його словами, МВС України також контактує з польськими колегами для координації зусиль і обміну досвідом у питанні щодо мігрантів.

11 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вилетів на Волинь разом із очільником Держприкордонслужби Сергієм Дейнеком та іншими високопосадовцями для перевірки готовності захисту українського кордону від штучно створеної міграційної кризи.

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні триває із серпня, у листопаді вона загострилася. Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску.