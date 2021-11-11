Керівники МВС та ДПСУ вилетіли на Волинь: перевіряють готовність кордону до міграційної кризи

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, керівники поліції та Нацгвардії полетіли до Волинської області, повідомляє сайт МВС 11 листопада. Згідно з повідомленням, високопосадовці оцінять «відпрацювання дій щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону штучно організованими натовпами мігрантів, а також задля протидії іншим гібридним загрозам».

На ділянці прикордонного підрозділу «Грабове» Луцького прикордонного загону «будуть проведені навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС: Державною прикордонною службою, Національною поліцією, Національною гвардією України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Міграційною службою».

«З метою протидії потенційній кризі з мігрантами, ми залучимо всі п’ять структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України», – заявив Денис Монастирський.

Україна посилює захист кордону з Білоруссю, таке рішення ухвалили 10 листопада учасники засідання Ради національної безпеки і оборони. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це питання було першим на порядку денному. Напередодні, зазначив він, РНБО отримала дані від розвідників та силовиків.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що українська влада готується до сценаріїв, подібних до тих, які наразі тривають на білорусько-польському кордоні.

«Ми сьогодні маємо рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на українсько-білоруському кордоні, сьогодні були визначені ділянки найбільш вірогідні, можливі для масового скупчення мігрантів на території державного кордону і також будуть здійснені посилення охорони державного кордону силами Національної гвардії та Нацполіції», – сказав міністр.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном.