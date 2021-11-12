Польща: Turkish Airlines не возитимуть до Білорусі громадян Іраку та Сирії

Найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines не допускатиме на рейси до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену, за винятком власників дипломатичних паспортів. Про це, пославшись на результати переговорів, повідомив у твітері представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

Громадяни згаданих країн Близького Сходу є в числі мігрантів, які через Білорусь намагаються потрапити до Польщі та інших країн ЄС. Останніми днями ситуація на білорусько-польському кордоні особливо загострилася.

Раніше повідомлялось про переговори, які представники ЄС ведуть із представниками країн, які не входять до ЄС, включаючи Туреччину, щодо можливих шляхів обмеження припливу мігрантів до Мінська.

Офіційно турецька авіакомпанія поки що не повідомляла про обмеження.

Агенство Bloomberg напередодні назвало Turkish Airways серед тих авіакомпаній, яким можуть загрожувати санкції ЄС через те, що вони, як стверджується, сприяють перевезенню мігрантів до Білорусі.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почалася кілька місяців тому після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном через санкції, введені Євросоюзом проти його режиму. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів без дозволів на в’їзд до Євросоюзу кілька разів спробували прорватися до Польщі з білоруської території, попри опір прикордонників та військових. Численні розслідування підтверджують, що мігранти цілеспрямовано запрошувалися до країни за підтримки білоруської влади. Мінськ це заперечує.