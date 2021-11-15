Авіакомпанія «Белавіа» підкорилася рішенню другої після Туреччини країни щодо імовірних мігрантів

Білоруська авіакомпанія «Белавіа» заявила, що з 14 листопада припиняє перевезення громадян Афганістану, Іраку, Ємену, Сирії на рейсах, що прямують з Дубая до Білорусі. Інформація про це зʼявилася на офіційному сайті компанії.

«Відповідно до рішення компетентних органів ОАЕ, з 14.11.2021 громадяни Афганістану, Іраку, Ємену, Сирії не прийматимуться до перевезення на рейсах, що прямують з Дубая до Білорусі. У звʼязку з цим авіакомпанія «Белавіа» посилює контроль за перевіркою документів під час реєстрації пасажирів на рейси з Дубая. Пасажири, які підпадають під дію цієї заборони, зможуть повернути повну вартість авіаквитків за місцем їхнього придбання», – йдеться у повідомленні.

Раніше білоруська авіакомпанія підкорилася аналогічному рішенню влади Туреччини.

У повідомленні білоруського перевізника нічого не говориться про прямі рейси, якими «Белавіа» також привозить до Білорусі імовірних мігрантів.

Раніше повідомлялось про переговори, які представники ЄС ведуть із представниками країн, які не входять до ЄС щодо можливих шляхів обмеження припливу мігрантів до Мінська.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почалася кілька місяців тому після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном через санкції, введені Євросоюзом проти його режиму. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів без дозволів на в’їзд до Євросоюзу кілька разів спробували прорватися до Польщі з білоруської території, попри опір прикордонників та військових. Численні розслідування підтверджують, що мігранти цілеспрямовано запрошувалися до країни за підтримки білоруської влади. Мінськ це заперечує.