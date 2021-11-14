Україна обговорить посилення гібридної агресії Росії із керівництвом НАТО і ЄС – Кулеба

Переговори з керівництвом НАТО та низку двосторонніх зустрічей з колегами-міністрами та єврокомісарами міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе у Брюсселі 15 листопада. Там проходитиме зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу в рамках підготовки до саміту Східного партнерства, який має пройти у грудні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Ключовою темою моїх переговорів у Брюсселі буде безпека. Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону, в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в Придністровському регіоні Республіки Молдова», – повідомив Дмитро Кулеба.

За словами очільника українського МЗС, Росія розпочала новий етап гібридної війни проти Європи та США. Кремль пустив у хід різні типи гібридної зброї – газ, міграційні потоки, залякування та пропаганду.

«Немає зараз жодної так званої «міграційної кризи у Білорусі». Є гібридна війна Росії проти Європи. Мета Москви полягає в тому, щоб створити проблеми та змусити решту світу вирішувати їх разом з нею», – зауважив він.

«Нам добре відомі ці російські методи, спрямовані проти досягнення цих цілей. Ми знаємо, як їм протистояти, ми охоче ділимося досвідом протистояння з партнерами», – наголосив міністр.

Дмитро Кулеба нагадав, що про ці теми йшлося і на переговорах у Вашингтоні.

«Ситуація серйозна. Ми працюємо і всередині країни, і назовні над максимальною мобілізацією наших партнерів і мобілізацією наших можливостей ефективно протидіяти цій гібридній кризі», – додав він.

Міністр нагадав, що Україна зміцнює кордон з Білоруссю та працює з партнерами задля мінімізації енергетичних ризиків.

«Ситуацію треба розглядати комплексно. Вкупі з інформацією про підготовку Росією нового етапу агресії проти України, всі ці явища складають єдиний гібридний фронт Росії проти євроатлантичного простору», – зауважив він.