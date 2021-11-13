Створення бази ВМС України в Бердянську має бути прискорено – міністр оборони

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту 13 листопада до Бердянська Запорізької області заявив, що будуть відповідні доручення, щоб прискорити будівництво бази Військово-морських сил ЗСУ «Схід».

За повідомленням пресслужби Міноборони, Резніков та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний ознайомилися з ходом будівництва військово-морської бази «Схід», гідротехнічних споруд біля причальної стінки та майбутньої казарми для військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.

Зокрема, Резніков зазначив, що після окупації Криму та окремих районів Донбасу Росія намагається де-факто окупувати й Азовське море, і це вже створило системні загрози для судноплавства.

«Ми постійно звертаємо на це увагу, адже це небезпечний прецедент для всього світу. Посилення наших можливостей у цьому напрямі та розвиток ВМС загалом є одним із пріоритетів. Для цього залучатимуть не лише державні кошти, це також буде одним із завдань військової дипломатії для посилення взаємодії з партнерами. Після закінчення поїздки ми проведемо докладний аналіз поточної ситуації. Буде дано відповідні доручення, щоб прискорити будівництво бази ВМС у Бердянську», – наголосив міністр оборони.

У свою чергу командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив, що на баланс Міноборони буде передано ділянку 3,04 га, де буде розміщено командування бази, два дивізіони кораблів, а саме: дивізіон малих броньованих артилерійських катерів і патрульних катерів типу Mark VI та дивізіон суден забезпечення.

Крім того, Резніков нагадав, що наразі два американські патрульні катери класу типу Island морським шляхом здійснюють перехід в Україну.

«Слід відзначити нашу співпрацю зі стратегічним партнером у Чорному морі, Туреччиною. Нещодавно на озброєння ВМС надійшов перший безпілотний комплекс Bayraktar, сьогодні на турецькій верфі розпочалося будівництво корпусу головного корвету типу ADA для потреб нашого флоту. Вкрай актуальним я вважаю, що сьогодні на озброєнні ВМС України є протикорабельний комплекс «Нептун», – заявив міністр оборони.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.