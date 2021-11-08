Ще два катери класу «Айленд» вирушили зі США до України

Сполучені Штати передали два американські патрульні катери класну «Айленд», які вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси, повідомляє посольство США в Україні 8 листопада.

«Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО», – повідомляє дипломатичне відомство.

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Пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України повідомила, що катери отримали назви «Фастів» та «Суми» й увійдуть до складу ВМС.

«Отримання патрульних катерів іноземного виробництва надає змогу українським ВМС підвищити рівень взаємосумісності з флотами держав-членів та партнерів НАТО», – йдеться в заяві ВМС.

У вересні посольство США анонсувало передачу Україні в 2021 році ще щонайменше одного патрульного катера типу Island («Айленд»).

Офіційна передача перших кораблів українським військовим морякам від берегової охорони США відбулася 27 вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтиморі (штат Меріленд, США). Патрульні катери отримали бортові номери «Слов’янськ» (P190) і «Старобільськ» (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу, де згодом їх прийняли до складу ВМС ЗСУ.