У США з України прибув п’ятий екіпаж для навчання на катері типу Island

США передадуть Україні в 2021 році ще один патрульний катер типу Island, повідомляє посольство України у США 7 вересня. До американського Балтимора для проходження навчання з управління та експлуатації судна прибув п’ятий екіпаж, відзначили дипломати.

«Екіпаж безпосередньо навчатиметься на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України у цьому році», – ідеться в повідомленні.

Офіційна передача перших кораблів українським військовим морякам від берегової охорони США відбулася 27 вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтиморі (штат Меріленд, США). Патрульні катери отримали бортові номери «Слов’янськ» (P190) і «Старобільськ» (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу, де згодом їх прийняли до складу ВМС ЗСУ.