Українські кораблі провели в Чорному морі тренування з кораблями США, Туреччини та Румунії – ВМС

Українські Військово-морські сили провели тренування військовими кораблями США, Республіки Туреччина та Румунії, повідомляє 13 листопада сторінка ВМС Збройних сил України.

«В акваторії Чорного моря кораблі українських ВМС взяли участь у тренуваннях типу PASSEX. Серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney. Також було залучено авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 Poseidon та гелікоптер. Загалом в тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер «Слов’янськ» та середній десантний корабель «Юрій Олефіренко», – ідеться в повідомленні.

Метою тренування українські військові моряки називають «відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня взаємосумісності з флотами альянсу».

«Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо», – вказують у Військово-морських силах України.

Президент Росії Володимир Путін назвав дії США та НАТО в Чорному морі «серйозним викликом» для Росії, яка заявила про додаткові морські права в регіоні після незаконної анексії Криму в 2014 році. Заява Путіна, оприлюднена 13 листопада, є другою за добу спробою Кремля акцентувати увагу на військовій присутності Заходу в Чорноморському регіоні та звинуватити Вашингтон в ескалації напруженості.