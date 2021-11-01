Флагман Шостого флоту ВМС США вирушив у Чорне море

Флагман Шостого флоту ВМС США Mount Whitney прямує в Чорне море для проведення операцій із партнерами по НАТО, повідомляє пресслужба флоту у своєму твітері.

«Флагман Шостого флоту ВМС США Mount Whitney розпочав свій перехід у північному напрямку в Чорне море для проведення операцій із союзниками та партнерами по НАТО в регіоні», – йдеться в повідомленні.

30 жовтня розпочав перехід у північному напрямку в Чорне море есмінець ВМС США USS Porter – також для виконання операцій із союзниками по НАТО.

У жовтні міністри оборони країн НАТО узгодили у Брюсселі новий генеральний план захисту від будь-якого потенційного нападу з боку Росії на кількох фронтах. У документі наголошується, що основною метою альянсу залишається стримування Москви.

18 жовтня глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомляв, що Росія з 1 листопада припиняє роботу свого постійного представництва при штаб-квартирі НАТО, а також інформаційного бюро НАТО в Москві.

Лавров назвав дії Росії відповіддю на позбавлення акредитації восьми співробітників російського постійного представництва у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Загальну кількість російських дипломатів у представництві було скорочено вдвічі – з 20 до 10.