Україна готується до різних сценаріїв на польсько-білоруському кордоні – Данілов

Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

Як повідомила 14 листопада пресслужба РНБО, Данілов провів у Луцьку нараду з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій «щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону».

«Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, – це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні», – сказав він.

За словами секретаря РНБО, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі перебуває «вже близько 16 тисяч осіб – так званих біженців». «Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування», – сказав Данілов. Які саме це заходи, він не уточнив.

Секретар РНБО заявив про необхідність створення міжвідомчої робочої групи із залученням усіх силових структур, органів місцевого самоврядування для «цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування».

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначив, що для протидії загрозі задіяні всі структури МВС, відбувається взаємодія зі Збройними силами України, силами територіальної оборони, громадськими об’єднаннями. За словами Монастирського, ключовим завданням сьогодні є «забезпечення мобільних сил реагування у разі загострення ситуації та можливих провокацій».

Ситуації на кордоні з Білоруссю було присвячене засідання РНБО, яке відбулося 10 листопада.

Влада Польщі вважає, що до міграційної кризи на білорусько-польському кордоні причетний президент Росії. Володимир Путін звинувачення відкидає. За його словами, Євросоюз має вести переговори щодо врегулювання ситуації безпосередньо з Мінськом.