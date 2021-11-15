Мігранти встановлюють намети біля КПП на кордоні Білорусі з Польщею

Мігранти почали встановлювати намети перед прикордонним пунктом пропуску Брузги – Кузніца на білорусько-польському кордоні, повідомила білоруська служба Радіо Свобода. Температура повітря в прикордонній зоні скаладає 2-3 градуси вище нуля.

Ситуація на прикордонному переході Брузги-Кузніца залишається напруженою.

Близько 2100 мігрантів стоять перед парканом біля польського кордону, попереду – посилені загони польських прикордонників та армії, позаду – білоруські силовики.

Польські прикордонники періодично вмикають аудіозаписи як для мігрантів, так і для білоруських силовиків.

В аудіозаписі для мігрантів йдеться про те, що білоруська влада обдурила їх, що сьогодні їх нібито перевезуть автобусом до Німеччини, і відвезла групами до прикордонного переходу.

Другий аудіозапис транслюється російською мовою, у ньому білоруських силовиків закликають дати змогу мігрантам «повернутися додому».

«Від того, що ви робите, вони можуть померти. Нехай живуть. Нехай повертаються додому. Ми розуміємо, що вам наказали це зробити згори. Але ніщо не виправдовує те, що страждають жінки та діти», – йдеться в записі.

Польські прикордонники також опублікували відео, зняте в ніч із 14 на 15 листопада. Поляки кажуть, що група з 60 мігрантів намагалася прорвати колючий дріт, але безуспішно.

КПП Брузги – Кузніца призначений тільки для автотранспорту, а не для пішого перетину кордону. Минулого тижня Польща закрила рух через КПП, коли на кордоні зʼявилися групи мігрантів. Польща перекинула до КПП військові підрозділи та пригнала на кордон водомет, з повітря територію патрулює вертоліт.

Мігранти, переважно курди, громадяни Іраку, перебувають на кордоні вже тиждень: вони розбили кілька таборів у лісі у прикордонній смузі та намагалися перейти кордон поза КПП. Однак Польща стягнула на кордон війська та добровольчі підрозділи і не дає цього зробити. Лише окремим мігрантам вдалося потрапити на територію Польщі, але більшість цих людей невдовзі були затримані.

Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що 15 листопада до КПП мігранти йшли у супроводі білоруських силовиків зі зброєю в руках.