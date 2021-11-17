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Підрозділи Бригади швидкого реагування Нацгвардії вирушили до західного кордону

В останній тиждень загострилася ситуація на білорусько-польському кордоні

Підрозділи Бригади швидкого реагування Нацгвардії вирушили до західного кордону, йдеться в повідомленні бригади у фейсбуці.

«Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканними», – йдеться в повідомленні.

14 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в разі необхідності у прикордонних з Білоруссю областях можуть запровадити надзвичайний стан і зводити тимчасові споруди.

11 листопада у МВС повідомили, що кордон з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських.

В останній тиждень загострилася ситуація на білорусько-польському кордоні. Зокрема, 15 листопада до КПП «Брузги – Кузьниця» прийшли кілька тисяч мігрантів. Вони оточили КПП та вимагали пропустити їх на територію ЄС.

Здебільшого там зібралися курди, громадяни Іраку, які перебувають на кордоні вже тиждень. Польща стягнула на кордон війська та добровольчі підрозділи і не дає їм перетнути кордон. Лише окремим мігрантам вдалося потрапити на територію Польщі, але більшість цих людей згодом були затримані.

16 листопада мігранти на білорусько-польському кордоні продовжили спроби прорватися до Польщі через колючий дріт. Вони кидали каміння та пляшки у польських силовиків. У відповідь польські силовики застосували сльозогінний газ, а потім водомети. Були повідомлення про постраждалих.

Мігранти в Білорусі: польські прикордонники готові зупиняти масштабні спроби прориву кордону – відео
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Мігранти в Білорусі: польські прикордонники готові зупиняти масштабні спроби прориву кордону – відео

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