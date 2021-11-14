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Поїздка вздовж білоруського кордону: Україна очікує вторгнення мігрантів

Ексклюзив. Що відбувається на кордоні України та Білорусі ? Поки мігранти намагаються прорватися до Євросоюзу з боку Білорусі, журналісти Донбас Реалії проїхали вздовж українсько-білоруського кордону, щоб дізнатися як його охороняють і поговорити з людьми, які живуть на прикордонній території по сусідству з білорусами.
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    Ярослав Кречко

    Кореспондент та ведучий телепроєкту «Донбас.Реалії». У редакції Радіо Свобода – з 2017 року. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У телевізійній журналістиці – з 2007 року. Спочатку працював у Львові, з 2011 року – у Києві. З літа 2014 року висвітлюю події на Донбасі.

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