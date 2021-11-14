Ексклюзив. Що відбувається на кордоні України та Білорусі ? Поки мігранти намагаються прорватися до Євросоюзу з боку Білорусі, журналісти Донбас Реалії проїхали вздовж українсько-білоруського кордону, щоб дізнатися як його охороняють і поговорити з людьми, які живуть на прикордонній території по сусідству з білорусами.

Ситуація на кордонах України, Білорусі, Польщі: польські військові, білоруські силовики, українські прикордонники.

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Як гібридна атака Лукашенка та Путіна вдарить по Києву?