Ексклюзив. Що відбувається на кордоні України та Білорусі ? Поки мігранти намагаються прорватися до Євросоюзу з боку Білорусі, журналісти Донбас Реалії проїхали вздовж українсько-білоруського кордону, щоб дізнатися як його охороняють і поговорити з людьми, які живуть на прикордонній території по сусідству з білорусами.
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Поїздка вздовж білоруського кордону: Україна очікує вторгнення мігрантів
Ексклюзив. Що відбувається на кордоні України та Білорусі ? Поки мігранти намагаються прорватися до Євросоюзу з боку Білорусі, журналісти Донбас Реалії проїхали вздовж українсько-білоруського кордону, щоб дізнатися як його охороняють і поговорити з людьми, які живуть на прикордонній території по сусідству з білорусами.
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Віталій Портников
Україна і криза мігрантів. Лукашенко стає інструментом у руках Путіна?
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