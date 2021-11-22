На кордоні між Польщею і Білоруссю 22 листопада на морозі залишилися ночувати натовпи людей. А на вихідних поховали єменця, який помер після перетину кордону з Польщею.



У самій Польщі пройшли демонстрації на підтримку сил, які охороняють кордон, а також з метою привернути увагу до складного становища мігрантів.



Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав кризу з мігрантами вздовж кордону «найбільшою спробою дестабілізувати Європу» з часів Холодної війни та попередив, що найгірше ще попереду.