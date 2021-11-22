Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Черговий похорон, демонстрації й розпач на кордоні Польщі та Білорусі – фотогалерея

На кордоні між Польщею і Білоруссю 22 листопада на морозі залишилися ночувати натовпи людей. А на вихідних поховали єменця, який помер після перетину кордону з Польщею.

У самій Польщі пройшли демонстрації на підтримку сил, які охороняють кордон, а також з метою привернути увагу до складного становища мігрантів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав кризу з мігрантами вздовж кордону «найбільшою спробою дестабілізувати Європу» з часів Холодної війни та попередив, що найгірше ще попереду.
Мігранти в очікуванні їжі на території Білорусі. Прем&rsquo;єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 21 листопада заявив, що Олександр Лукашенко розв&#39;язав &laquo;гібридну війну&raquo; проти Євросоюзу
1 Мігранти в очікуванні їжі на території Білорусі. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 21 листопада заявив, що Олександр Лукашенко розв'язав «гібридну війну» проти Євросоюзу
Жінка-мігрантка виносить з намету дитину. Виступаючи 21 листопада під час ознайомлення із ситуацією в Естонії, Литві та Латвії, прем&#39;єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький визнав результати нового опитування, які показують, що більшість поляків стурбовані тим, що криза з мігрантами може перерости у збройний конфлікт
2 Жінка-мігрантка виносить з намету дитину. Виступаючи 21 листопада під час ознайомлення із ситуацією в Естонії, Литві та Латвії, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький визнав результати нового опитування, які показують, що більшість поляків стурбовані тим, що криза з мігрантами може перерости у збройний конфлікт
Білоруські військовослужбовці створили заслін, доки мігранти штовхаються, щоб отримати їжу. Захід звинуватив Лукашенка в &laquo;озброєнні міграції&raquo;, привозячи потенційних мігрантів до Білорусі та заохочуючи їх спробувати перетнути кордон із Польщею. Білорусь відкинула звинувачення та розкритикувала ЄС за відмову прийняти мігрантів
3 Білоруські військовослужбовці створили заслін, доки мігранти штовхаються, щоб отримати їжу. Захід звинуватив Лукашенка в «озброєнні міграції», привозячи потенційних мігрантів до Білорусі та заохочуючи їх спробувати перетнути кордон із Польщею. Білорусь відкинула звинувачення та розкритикувала ЄС за відмову прийняти мігрантів
Мігранти сплять у логістичному центрі у Білорусі неподалік прикордонного переходу Кузниця. В інтерв&#39;ю &laquo;Бі-бі-сі&raquo; 19 листопада Лукашенко визнав, що &laquo;цілком можливо&raquo;, що його сили безпеки допомагали мігрантам, але заперечував, що його уряд привозив їх до Білорусі
4 Мігранти сплять у логістичному центрі у Білорусі неподалік прикордонного переходу Кузниця. В інтерв'ю «Бі-бі-сі» 19 листопада Лукашенко визнав, що «цілком можливо», що його сили безпеки допомагали мігрантам, але заперечував, що його уряд привозив їх до Білорусі
Співробітник поліції на блокпосту біля села Біловежа на сході Польщі, неподалік польсько-білоруського кордону. Польща оголосила у цьому районі надзвичайний стан, в&#39;їзд дозволено лише місцевим мешканцям
5 Співробітник поліції на блокпосту біля села Біловежа на сході Польщі, неподалік польсько-білоруського кордону. Польща оголосила у цьому районі надзвичайний стан, в'їзд дозволено лише місцевим мешканцям
Люди несуть труну єменського мігранта Мустафи Мохаммеда Муршед аль-Раймі у селі Богоніки, що на сході Польщі, неподалік польсько-білоруського кордону. 37-річний мігрант був третім, похованим на мусульманському цвинтарі неподалік села, після 19-річного сирійського мігранта Ахмеда аль-Хасана та невідомого іммігранта з Африки.&nbsp;21 листопада 2021 року
6 Люди несуть труну єменського мігранта Мустафи Мохаммеда Муршед аль-Раймі у селі Богоніки, що на сході Польщі, неподалік польсько-білоруського кордону. 37-річний мігрант був третім, похованим на мусульманському цвинтарі неподалік села, після 19-річного сирійського мігранта Ахмеда аль-Хасана та невідомого іммігранта з Африки. 21 листопада 2021 року
Люди засипають могилу аль-Раймі під його поховання. Польща заявляє, що принаймні 11 потенційних мігрантів померли від початку кризи влітку
7 Люди засипають могилу аль-Раймі під його поховання. Польща заявляє, що принаймні 11 потенційних мігрантів померли від початку кризи влітку
Імам на поховання єменського мігранта
8 Імам на поховання єменського мігранта
Під час демонстрації на підтримку солдатів, поліцейських та сил територіальної оборони на польсько-білоруському кордоні. Білосток, Польща, 21 листопада 2021 року
9 Під час демонстрації на підтримку солдатів, поліцейських та сил територіальної оборони на польсько-білоруському кордоні. Білосток, Польща, 21 листопада 2021 року
Напередодні люди протестували, несучи фотографії дітей, щоб привернути увагу до гуманітарної ситуації на кордоні у польському місті Хайнувка
10 Напередодні люди протестували, несучи фотографії дітей, щоб привернути увагу до гуманітарної ситуації на кордоні у польському місті Хайнувка
Вигляд на околиці прикордонного переходу Кузниця &nbsp;
11 Вигляд на околиці прикордонного переходу Кузниця
 
Польські військовослужбовці йдуть поруч із бронетехнікою під час відвідин прем&#39;єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким кордону біля міста Кринки, Польща. Знімок опублікований Канцелярією прем&#39;єр-міністра Польщі 22 листопада 2021 року
12 Польські військовослужбовці йдуть поруч із бронетехнікою під час відвідин прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким кордону біля міста Кринки, Польща. Знімок опублікований Канцелярією прем'єр-міністра Польщі 22 листопада 2021 року

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG