В Україні створено штаб правоохоронців із захисту кордону – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що розпочав роботу міжвідомчий штаб з координації дій для посилення та захисту українського кордону. Новоутворений штаб має на меті протидію можливій міграційній кризі на кордоні, вказали у ДПСУ.

«Створення такого штабу передбачене рішенням уряду. Він забезпечуватиме координацію діяльності всіх залучених до заходів з посилення охорони та захисту державного кордону України органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об’єднань. Крім того, створюються регіональні координаційні штаби», – повідомив перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

До складу штабу входять представники МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ДМС, МЗС, Міноборони, Мін’юсту, Мінфіну, Мінінфраструктури, СЗР, командувань ЗСУ та СБУ. За згодою у роботі штабу братиме участь Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

«Ми безумовно слідкували за розвитком ситуації на кордоні Польщі та Білорусі, робили свої висновки і вже напрацювали необхідні матеріали, як дотриматися в таких умовах перш за все прав наших громадян, які мешкають на територіях прикордоння, та прав військовослужбовців. Ми надамо всі наші роз’яснювальні матеріали», – цитує пресслужба ДПСУ омбудсмена Людмилу Денісову.

Україна постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.