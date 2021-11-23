Влада Білорусі заявила, що країну залишили ще 118 мігрантів

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що країну через національний аеропорт Мінська залишили ще 118 мігрантів.

Як кажуть у відомстві, ці люди вилетіли 22 листопада.

«Така робота триває щодня. Сьогодні (23 листопада) ще одна група громадян іноземних держав перебуває в аеропорту Мінська, пройшла всі митні і прикордонні процедури і чекає на повернення на батьківщину», – цитує агентство «Інтерфакс» начальника департаменту з громадянства та міграції МВС Білорусі Олексія Бігуна.

В які саме країни вилетіли мігранти, урядовець не уточнив.

Минулого тижня повідомляли про виліт із Мінська спецрейсом до Іраку сотень біженців.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжують сотнями прибувати до Білорусі, а потім їдуть на кордон та роблять спроби його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва. Володимир Путін, як і Олександр Лукашенко, звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.

Раніше на цьому тижні ЄС ввів новий пакет санкцій проти Білорусі за її дії з розпалювання міграційної кризи, яка вже призвела до загибелі кількох людей, переважно від холоду.