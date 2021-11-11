Міграційна криза на білорусько-польському кордоні триває із серпня, у листопаді вона загострилася. Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску. 11 листопада міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вилетів на Волинь разом із очільником Держприкордонслужби Сергієм Дейнеком та іншими високопосадовцями для перевірки готовності захисту українського кордону від штучно створеної міграційної кризи. Національна поліція України у чотирьох прикордонних з Білоруссю областях переведена у підвищений стан бойової готовності.
Білорусь: мігранти у центрі Мінська (відео)
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