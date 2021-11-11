Ніколи ще у столиці Білорусі не бачили стільки мігрантів на вулицях, як за останні кілька місяців. Вони чекають на щось з багажем біля торговельних центрів чи готелів, ночують на вулиці, купують теплий одяг та взуття на столичних ринках. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода).