«Євросоюз знає, що робить» – Тихановська про санкції проти Білорусі за міграційну кризу

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у Страсбурзі ексклюзивно для Радіо Свобода прокоментувала санкції, які Європейський Союз готує проти причетних до загострення міграційної кризи на кордонах країн блоку.

«Я впевнена, що країни Євросоюзу знають, що робити і як працювати в цих умовах. Я вітаю будь-який тиск на режим, що допоможе звільнити наших близьких людей, яких катують, і через переговори привести нашу країну до нових виборів», – сказала Тихановська, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про ефективність заходів, які готує ЄС.

Напередодні Єврокомісія запропонувала створити «чорний список» всіх транспортних компаній і туристичних агентств, причетних до доставки мігрантів до європейських кордонів.

Зелене світло має дати Європейський парламент, адже для цього необхідно змінювати законодавство.

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Нині Євросоюз ще узгоджує чорний список осіб і компаній із Білорусі, які потраплять під обмеження ЄС у рамках п’ятого пакету санкцій. Європейський редактор Радіо Свобода Рікард Юзвяк повідомляє, що в ньому опиняться близько 30 людей і підприємств, а оприлюднять список наступного тижня.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель напередодні сказав, що санкції будуть накладені на білоруську національну авіакомпанію «Белавіа», причетну до перевезення мігрантів із Близького Сходу й Африки.

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Щойно відповідне рішення буде схвалене, як європейські компанії розірвуть контракти з авіакомпанією про оренду літаків. При цьому більшість її авіапарку – нині в лізингу в компаній Євросоюзу.