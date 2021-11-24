Уряд виділив 175 млн грн для посилення охорони кордону – Шмигаль

Кабінет міністрів виділив 175 мільйонів гривень на посилення охоронних заходів українського кордону, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в перебігу засідання уряду.

«Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, продовжуємо посилювати безпеку країни. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений і на українсько-білоруський кордон, тож маємо бути готові до будь-якого сценарію», – сказав Шмигаль.

Згідно з ухваленим рішенням, Державній прикордонній службі виділяється 66,9 млн, а Національній гвардії – 108 млн грн.

Минулого тижня уряд виділив Державній прикордонній службі 21 мільйон гривень для інженерно-технічного облаштування кордону.

Напередодні у Державній прикордонній службі повідомили, що розпочав роботу міжвідомчий штаб з координації дій для посилення та захисту українського кордону.

Україна постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.