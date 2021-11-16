Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Уряд виділив понад 20 млн грн на укріплення кордону

За гроші планують закупити сировину на колючо-ріжучу стрічку

Уряд виділив Державній прикордонній службі 21 мільйон гривень для інженерно-технічного облаштування державного кордону, повідомила у вівторок пресслужба уряду.

«Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу «Єгоза» з метою забезпечення охорони державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в уряді, мета виділення коштів – зміцнення обороноздатності держави.

Читайте також: На кордоні з Росією та Білоруссю у вересні-жовтні Україна затримала понад 800 порушників – ДПСУ

Україна постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG