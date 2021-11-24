СБУ не має відомостей про американця-учасника штурму Капітолію, який нібито втік з України до Білорусі

У Службі безпеки України не мають інформації про громадянина Сполучених Штатів Евана Ньюманна, який стверджує, що втік з України до Білорусі через переслідування з боку спецслужб. Про це у відомстві заявили у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За результатами опрацювання Вашого листа… компетентними підрозділами Служби безпеки України повідомляємо про відсутність запитуваних відомостей», – йдеться у відповіді начальника управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Артема Дехтяренка.

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Державний мовець Білорусі «Білтелерадіокомпанія» оприлюднив 8 листопада уривки інтерв’ю з громадянином США Еваном Ньюманном, який, за його словами, просить політичного притулку через свою участь у заворушеннях біля будівлі Капітолію у Вашингтоні в січні цього року.

Чоловік стверджує, що втік до Європи за порадою адвоката після того, як йому висунули шість звинувачень. Деякий час він перебував у Швейцарії та Італії, потім на чотири місяці поїхав в Україну. У серпні він незаконно перетнув кордон із Білоруссю нібито через те, що помітив за собою стеження СБУ.