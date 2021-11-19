СБУ заявляє про затримання бойовика «ЛНР», причетного до штурму Луганського аеропорту

Служба безпеки Україна повідомила 19 листопада, що контррозвідники затримали колишнього бойовика незаконного збройного угруповання «ЛНР», який перебував у розшуку.

Йдеться про луганчанина, який, за даними СБУ, був командиром бойової тактичної групи в складі так званого «МДБ ЛНР» і особисто брав участь у бойових діях проти української армії.

«Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів. Представник так званого «МДБ» координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами», – йдеться в повідомленні.

Як додають у відомстві, чоловік залишив угруповання «через конфлікт з іншими ватажками» і якийсь час переховувався в Росії.

Затриманому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність України та участь у незаконних збройних формуваннях. Суд взяв його під варту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.