ДБР перевіряє джерела витоку документів про роботу спецслужб після виходу розслідування Bellingcat

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перевіряють джерела витоку документів щодо діяльності спецслужб у зв’язку з оприлюдненням розслідування Bellingcat і The Insider про проведення спецоперації щодо «вагнерівців». Щодо цього відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.

«У мережі інтернет 18 листопада 2021 року опубліковано документи, які містять відомості щодо планування і виконання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Службою безпеки України заходів, пов’язаних із організацією затримання на території України бойовиків ПВК «Вагнер». У межах відкритого кримінального провадження буде здійснена перевірка щодо автентичності цих документів, а також встановлено військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку», – заявили у ДБР 19 листопада.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства».

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

В оприлюдненому напередодні ввечері розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилається Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Радіо Свобода звернулося до Андрія Єрмака, щоб отримати коментар щодо цього розслідування, і чекає на відповідь.

Bellingcat зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.