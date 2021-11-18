«Не очікував такого рівня крутості від українських спецслужб» – головред The Insider про спецоперацію щодо «вагнерівців»

Bellingcat та The Insider опублікували розслідування про учасників «ПВК Вагнера», яких білоруські силовики затримали 29 липня 2020 року під Мінськом, а 14 серпня передали Росії. Розслідувачі стверджують, що українським розвідникам вдалося завербувати «вагнерівців» та отримати від них прямі докази їхньої участі у воєнних злочинах. Вони також аналізують, чому спецоперація зірвалася.

Розслідування Bellingcat та The Insider

Спочатку ідея Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУРМО) полягала в тому, щоб виманити 4-5 осіб на територію Угорщини під приводом підготовки у спеціальному тренувальному таборі. В Угорщині їх би затримали, екстрадували до України та судили, стверджується у розслідуванні Bellingcat та Insider. Для вербування цих найманців створили групу зі співробітників спецслужб. Вони використали реальну, але таку, що припинила діяльність, «ПВК МАР» і вербували людей з бойовим досвідом нібито для охорони нафтових об'єктів «Роснафти» на Близькому Сході.

На оголошення про прийом на роботу відгукнувся Артем Міляєв, відомий українській розвідці під позивним «Шаман». Він стверджував, що отримав військовий досвід у Чечні, на Донбасі та в Сирії, а також був заступником командира штурмової бригади на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де командував більш ніж 100 особами. Він запропонував набирати «бійців» з-поміж своїх старих підлеглих.

До кінця травня фальшива ПВК отримала десятки нових заявок, у формах, заповнених більш ніж 200 заявниками, були повні особисті дані, враховуючи нинішню адресу, номери телефонів та електронну пошту, зріст, вагу та розміри взуття, освіту та військовий досвід, пишуть The Insider та Bellingcat у своєму розслідуванні. «Після того, як куратор схвалював кандидатуру, він просив бойовика надіслати «Шаману» своє докладне резюме разом із копіями будь-яких доказів військового досвіду, медичних довідок, військових довідок від їхніх командирів та скани військових нагород та медалей. І заявники робили це. На початок червня 2020 року ГУРМО отримало сотні сторінок докладних, написаних від руки зізнань бойовиків про їхню роль у незаконних бойових діях на території Східної України, на Близькому Сході та в Африці, а також імена командирів та фотографії медалей, виданих Кремлем, і навіть відео- та фотоматеріали, що ніде не публікувалися, про воєнні злочини, такі, як збиття українського військового гелікоптера на Донбасі у 2014 році».

Так відібрали 180 новобранців. Замість охорони нафтових об’єктів «Роснафти» їм запропонували охорону об’єктів від рейдерів у Венесуелі. Через пандемію та обмеження на перельоти було вирішено вивозити найманців до Мінська, а звідти звичайним рейсом відправити до Стамбула. Згідно з планом, коли б літак пролітав над територією України, диспетчерам повідомили би, що борт замінований. Співрозмовники розповіли Insider, що операцію схвалив президент України Володимир Зеленський. Проте першу групу із 33 осіб затримали у Мінську у санаторії «Білорусочка». За деякими репліками КДБшників під час затримання найманці зрозуміли, що вони щиро впевнені, що ті приїхали до Білорусі для повалення влади, пишуть розслідувачі. Київ просив видати бійців Україні і Лукашенко обіцяв співпрацю, але потім затриманих передали Москві.

Як готувалася і як зірвалася спецоперація щодо «вагнерівців»:

«Схоже, що це просто кабінетні інтриги»

Роман Доброхотов, головний редактор видання The Insider, в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів, що розслідувачам вдалося дізнатися про спецоперацію з виманювання в Україну найманців з «ПВК Вагнера» і кого звинувачували в провалі цієї операції.

– Ключове питання, мабуть: хто зрештою зірвав цю операцію? Ви пишете, що начальник Головного управління розвідки (нині колишній) Василь Бурба та заступник голови СБУ (нині колишній) Баранецький приїхали в Офіс президента до президента Зеленського. Але прийняв їх голова Офісу Андрій Єрмак і після цього операцію відклали. Хто наказував?

– Ми досі не почули офіційної відповіді Зеленського та Єрмака з цього приводу, особливо, звичайно, цікавлять слова президента, оскільки він увесь цей час давав лише дуже розпливчасті якісь двозначні коментарі. То спочатку взагалі заперечувалась ця операція, то стверджувалося, що ніхто її не переносив, то це була не українська, а інша операція.

Це була саме операція українських спецслужб

Загалом з того, що ми точно знаємо, що це була саме операція українських спецслужб. Якщо якісь інші брали участь, то, можливо, якось трохи організаційно та фінансово, але спланована, організована, проведена операція була Головним управлінням розвідки і на пізніших етапах – СБУ. У нашому тексті докладно показано, як, хто це все організовував.

І справді, вже на останній нараді – а їх було багато, це була операція, схвалена офіційно Міністерством оборони, там підпис міністра стоїть, самому Зеленському неодноразово про неї доповідали до цього, ніяких не було заперечень з приводу цієї операції. І тільки в останній день, коли вже виїхали «вагнерівці» до Білорусі, раптово – якщо тут ми маємо вірити Бурбі, бо в нас поки що інших немає інтерпретацій та пояснень – на тій нараді було сказано, що треба відкласти операцію на тиждень, щоб не зірвати перемир’я з Росією, яке мало набути чинності через два дні.

– Тобто питання стояло: перемир’я на Донбасі чи схопити «вагнерівців»? І чи Єрмак, чи Зеленський обрали перемир’я?

– Не зовсім так, бо вони ж не скасували операцію. Єрмак сказав про те, що її треба перенести на тиждень, і це також викликає запитання. Чому, наприклад, за два дні до набуття перемир’ям чинності спецоперація була такою політично небезпечною, а через три дні після перемир’я вона вже перемир'ю не загрожувала? Мені це здається не дуже переконливим.

За кілька днів до звільнення Бурба запропонував на поліграфі перевірити співробітників та чиновників

І сам Бурба вважає, що більш правдоподібною причиною могла бути особиста неприязнь до Бурби та апаратна боротьба проти нього. Не хотіли, щоб він посилився та став тріумфатором після цієї спецоперації зі світовою популярністю. Більше того, і самого Бурбу через кілька днів після того, як заарештували «вагнерівців», звільнили. До речі, буквально за кілька днів до його звільнення сам Бурба запропонував на поліграфі перевірити співробітників та чиновників, які були введені в курс операції – всіх, крім Зеленського. Усіх, хто був у курсі операції «Авеню», так вона називалася, і [треба було] зрозуміти, чи не було зливу білоруським спецслужбам. Але ніхто нікого на поліграфі перевіряти не став, і його через пару днів звільнили.

– Ключове питання, яке впродовж цих останніх місяців, а то й рік циркулює в українському суспільстві, принаймні в українській частині мого фейсбуку, це все-таки звучить швидше так, цю версію озвучував головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов, про те, що це Єрмак «відклав операцію, бо є агентом Росії». А Єрмак на секунду – голова Офісу президента – і зробив це все для того, щоб зірвати цю операцію. Подібну версію ви підтверджуєте чи ні? Чи була вона у вас у розробці? Чи знайшли ви їй докази?

– Ця версія звучала, і вона популярна не лише через скасування цієї операції, а й у тому числі тому, що Єрмак був активним учасником переговорів, внаслідок яких Цемаха видали Росії, обміняли. А Цемах – це був ключовий свідок у справі про «Боїнг». Тому деякі журналісти підозрюють, що Єрмак має якісь контакти, зв’язки з російськими спецслужбами.

Ми не знайшли доказів того, що Єрмак працює на російські спецслужби, тим більше я не вірю, що Зеленський може бути в якійсь змові з Путіним.

Більше того, після цієї невдалої операції була низка інших болючих для Кремля операцій. Я вже мовчу просто про деякі політичні кроки, такі, як, наприклад, те, що закрили телеканали кума Путіна в Україні. Це була дуже болісна історія. Тобто несхоже, що Зеленський та його Офіс якось працюють на Кремль.

Коментар від самого Зеленського хотілося б почути

Більш правдоподібна версія скоріше про політичну некомпетентність. Також дуже хотілося б дізнатися, коли Єрмак це говорив Бурбі, він це заздалегідь із Зеленським погодив чи він спочатку заявив про перенесення цієї операції, а Зеленський дізнався про це постфактум уже? На це запитання теж хотілося б отримати відповідь і хоч якийсь коментар від самого Зеленського хотілося б почути.

– Романе, я читала всі ці деталі у вас просто як детектив, що захоплює. Ви вибили мене із робочого процесу на тривалий період. Українська розвідка створює і навіть дзеркалить сайт іншої ПВК, вербує через нього російських найманців, створює підроблені мобільні номери, створює куратора з Сирії «Сергія Петровича», потім його вбиває, грає на не дуже піднесених почуттях, жадібності, наприклад, тих, кого вербує, українська розвідка вербує навіть колишнього розвідника, вводить його до Міністерства оборони Росії тощо. Просто якийсь кіношний сценарій. Що вас особливо здивувало, вразило у цій історії?

За всієї поваги до українських спецслужб, я не очікував такого рівня крутості і такої складної спецоперації

– Я був так само шокований, як і ви, коли вивчав усі ці деталі. І коли розкручувався весь цей клубок, я відчував, що після цього я вже не зможу дивитися ніякі серіали на HBO на кшталт Homeland, тому що це все дуже нудно в порівнянні з тим, що було насправді. Чесно кажучи, за всієї поваги до українських спецслужб, я не очікував такого рівня крутості і такої складної спецоперації. Її не просто треба було вигадати – її протягом року реалізовували за обставин повної таємності, ФСБ так нічого й не розпізнало. Більше того, там були кумедні моменти, коли самі «вагнерівці» телефонували своїм кураторам із ФСБ і запитували: «Ну ось ми тут вирушаємо до Венесуели охороняти нафтові об’єкти «Роснафти», – і ті куратори їм казали: «Звичайно, звичайно, так, ми чули також, що в «Роснафті» зараз набирають людей в охорону, їдьте». Тобто так все зрослося, що виходить, що навіть ФСБшники нічого не запідозрили, це дуже складно організувати. Тим більше шкода, що операція просто, ймовірно, через якісь внутрішні інтриги не була доведена до кінця.

– Ви пишете, що керував цією операцією якийсь «Сергій Петрович» і він же розробляв іншу відому операцію, ви вже про неї згадали, також українських спецслужб, щодо доставки Володимира Цемаха до Києва. Коротко нагадаю нашим глядачам, що Цемах – це важливий свідок того, як Росія збила цивільний «Боїнг» MH17, його в стані алкогольного сп’яніння під транквілізаторами українські розвідники вивезли з Донецька на інвалідному візку, щоправда, там йшлося ще про одного загиблого українського бійця. Потім Цемаха обміняли на українських полонених у Росії, зокрема, на Олега Сенцова, наприклад. Хто такий цей «Сергій Петрович», вам вдалося з’ясувати і чи може вдалося з ним взагалі поспілкуватися?

– Із «Сергієм Петровичем» поспілкуватися не вдалося, його захищають добре, оскільки зрозуміло, що він зараз – вразлива постать, буде мішенню для російських спецслужб. Після цього ми з ним особисто не поговорили. Але тут не треба плутати: це не він брав участь в операції з викрадення Цемаха – це його начальник, який колишній СБУшник, який на останньому етапі взяв під контроль операцію, він керував викраденням Цемаха та ще цілою низкою дуже важливих спецоперацій на Донбасі.

Я думаю, що якщо він потім колись книжку напише про те, чим він займався в Україні, це прочитають усі. Як ця історія з «вагнерівцями», але тільки там у ній буде 20 різних епізодів, тобто все дуже цікаво.

Поки що все схоже на те, що це були просто якісь кабінетні інтриги

Так, дуже непрості хлопці, дуже складна спецоперація, і це контрастує з тим, як поводилося політичне керівництво. Можливо, якесь було інтелектуальне складне рішення, морально-етичне, про яке ми не знаємо, через що було зірвано цю операцію. Але поки що все схоже на те, що це були просто якісь кабінетні інтриги.

– У всій цій схемі був ще «крот»: українська розвідка завербувала російського офіцера... Ви знаєте, що з ним зараз?

– Загалом ми просто знаємо про те, що все обійшлося з мінімальними втратами, хоча багато людей дуже серйозно ризикували в цій операції, тим більше коли вона раптово була скасована і багато пішло не за планом. Вже люди були у Білорусі, які мали все це супроводжувати, які через це дуже ризикували. Але все обійшлося мінімальними втратами. Можна сказати навіть, що операція була успішною, враховуючи яку тонну документації про свої злочини «вагнерівці» самі відправили по імейлу своєму куратору з української розвідки: коли вони наймалися на роботу, вони надавали резюме з усіма документами, медалями, нагородами, всі фотографії – все це є в українських розвідників і частково у нас.