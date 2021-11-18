«Внутрішні інтриги», «політична некомпетентність» – редактор The Insider про зрив операції щодо «вагнерівців»

Ймовірною причиною зриву спецоперації із затримання російських найманців, підозрюваних у причетності до злочинів на Донбасі, могли стати «політична некомпетентність» і «якісь внутрішні інтриги», заявив в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участі «Голосу Америки») Роман Доброхотов, головний редактор видання The Insider.

Впродовж року група журналістів-розслідувачів Bellingcat, а також цього російського видання вели розслідування ймовірної спецоперації українських спецслужб.

«Ми не знайшли жодних доказів того, що Єрмак (керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за словами ексглави ГУР МОУ Василя Бурби, на якого посилаються розслідувачі, запропонував перенести спецоперацію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню – ред.) працює на російські спецслужби, тим більше, я не вірю, що Зеленський може бути в якійсь змові з Путіним… Більш правдоподібна версія скоріше про політичну некомпетентність», – сказав Доброхотов.

Він додав, що і сам Бурба вважає, що більш правдоподібною причиною «могла бути особиста неприязнь до Бурби і апаратна боротьба проти нього».

«Не хотіли, щоб він посилився і став тріумфатором після цієї спецоперації зі світовою популярністю. Більше того, і самого Бурбу за кілька днів після того, як заарештували «вагнерівців», звільнили», – додав головред The Insider.

«Також дуже хотілося б дізнатися, коли Єрмак це говорив Бурбі, чи він це заздалегідь із Зеленським погодив, чи він спочатку заявив про перенесення цієї операції, а Зеленський дізнався про це постфактум уже? На це питання теж хотілося б отримати відповідь і хоч якийсь коментар від самого Зеленського хотілося б почути», – сказав Доброхотов.

«Єрмак сказав про те, що її треба перенести на тиждень, і це також викликає запитання. Чому, наприклад, за два дні до набуття перемир’ям чинності спецоперація була такою політично небезпечною, а через три дні після перемир’я вона вже перемир’ю не загрожувала? Мені це здається не дуже переконливим», – додав журналіст.

За його словами, розслідувачам вдалося точно встановити, що це була саме операція українських спецслужб. Доброхотов також висловив захоплення високим рівнем роботи українських спецслужб.

«Чесно кажучи, за всієї поваги до українських спецслужб, я не очікував такого рівня крутості і такої складної спецоперації. Її не просто треба було вигадати – її протягом року реалізовували за обставин повної таємності, ФСБ так нічого й не розпізнало… Тим більше шкода, що операція просто, ймовірно, через якісь внутрішні інтриги не була доведена до кінця», – сказав він.

В оприлюдненому напередодні ввечері розслідуванні йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексглави ГУР МОУ Василя Бурби, на якого посилається Belligcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Радіо Свобода звернулося до Андрія Єрмака, щоб отримати коментар щодо цього розслідування, і чекає на відповідь.

Bellingcat зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.