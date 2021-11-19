Начальник розвідки про «вагнерівців»: керівник ОП не може втручатися в проведення спецзаходів

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».

«Я з повною відповідальністю можу вам сказати, що, згідно із законом про розвідку, пан керівник Офісу, ким би він не був, не може втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу. Ні він не може, ні я не маю повноважень слухати під час проведення подібних акцій цю посадову особу», – сказав Буданов в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 18 листопада.

Він також назвав неприпустимим, що справа про «вагнерівців» виноситься в медіапростір, оскільки закрита інформація не має бути доступна усім.

«Я, як кадровий офіцер спецслужби, вважаю трошки недоцільним, коли питання проведення спеціальних операцій виноситься у публічне поле. У жодній цивілізованій країні світу таке неприпустимо. Цього немає ніде», – сказав Буданов.

В оприлюдненому напередодні ввечері розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилається Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Радіо Свобода звернулося до Андрія Єрмака, щоб отримати коментар щодо цього розслідування, і чекає на відповідь.

Bellingcat зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.

18 листопада журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації із затримання найманців і те, що її фінальний етап перенесли. В Офісі президента розкритикували такі дії журналістки і заявили, що це «серйозний удар», бо Росія тепер знає всі нюанси роботи української розвідки.