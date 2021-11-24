Наступ Росії та проникнення в Україну ДРГ з боку Білорусі не можна виключати – аналітики

Незаконні мігранти, диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ), а також масований наступ військ Росії входять у перелік потенційних загроз для України на кордоні з Білоруссю, зазначають безпекові аналітики, з якими поспілкувалося Радіо Свобода. Що потрібно зробити, щоб межа держави залишилася непорушною?

Найбільш ймовірним ризиком з боку кордону Білорусі є повторення міграційної кризи, що виникла на білоруському кордоні з Польщею, зазначає у розмові з Радіо Свобода військовий експерт Олег Жданов. Тому, за його словами, саме від такої загрози і повинен бути захищений український кордон. Межа з Білоруссю, у першу чергу, має бути посилена загородженнями та електронними засобами спостереження, зауважує експерт.

Тисячі мігрантів треба буде кудись подіти. Є ймовірність того, що вони будуть спрямовані на наш кордон

«Справа у тому, що рано чи пізно закінчиться протистояння на кордоні. Ці тисячі мігрантів треба буде кудись подіти. Сумніваюся, що Лукашенко буде їх утримувати чи вивозити за власний кошт. Є ймовірність того, що вони будуть спрямовані на наш кордон, їм можуть запропонувати потрапити до ЄС через Україну, яка має кордони з чотирма країнами Євросоюзу.

Кожна держава починається з кордону, і держава існує, якщо кордон відповідає вимогам. Радує, що ми прокинулися і починаємо розуміти, що в інженерно-технічному, фортифікаційному відношенні треба обладнати кордон у відповідності саме до вимог сьогодення. Повинні бути перешкоди для перетину, а також засоби радіотехнічного спостереження і розвідки», – каже Жданов.

Міграційна криза має безпосередній зв’язок і з військовою загрозою, зауважує у коментарі Радіо Свобода ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. В обох випадках ризики походять від Росії, в інтересах якої діє влада Білорусі на чолі з Олександром Лукашенком, зауважує експерт з питань безпеки.

На нашому східному кордоні з Росією створено військову напруженість. Білорусь також може стати одним із плацдармів для дестабілізації

«Міграційна криза була створена штучно і скоординована Росією, хоч Росія і робить вигляд, що непричетна. Лукашенко отримує від Путіна підтримку і силову, і комунікаційну, і інформаційну. Тому цей формат кризи можуть перенаправити до України.

Присутня відповідно військова загроза. На нашому східному кордоні з Росією створено військову напруженість. Білорусь також може стати одним із плацдармів для дестабілізації», – говорить Маломуж.

Загроза нового вторгнення Росії

З огляду на можливість наступу російських військ з білоруського напрямку, ця ділянка кордону має бути укріплена з розрахунку на потребу оборони, наголошує у коментарі Радіо Свобода військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. На його думку, державна межа між Білоруссю та Україною лишається «прозорою» для масованого наступу супротивника.

Нам необхідно змінити прикордонний потенціал. Кордони з Білоруссю і Росією мають перейти від охорони до оброни

«Можна використати транзитом територію Білорусі для проходження військ Росії, тим паче, що там дороги дуже високої якості, і всі ці дороги йдуть до нас, до нашого кордону.

Нам необхідно змінити прикордонний потенціал. Кордони з Білоруссю і Росією мають перейти від охорони до оборони. Це означає, що прикордонна служба на цих ділянках має бути замінена на прикордонні війська, як були.

Інший аспект стосується технічного забезпечення. Нам там показують протитранспортні рви, кажуть, що вони стоять аби протистояти просуванню механізованих танкових військ. Той рів жодним чином не зупинить ці війська. У Росії на озброєнні є тяжкі мостоукладчики, там є системи реактивного розмінування, якими створюють коридор для гусеничної техніки. Тому не можна вважати, що все гаразд», – каже Козій.

План відсічі наступу Росії

Але кордон не є лінією оборони, зауважує Олег Жданов. Ві нагадує, що у випадку наступу військ Росії чи будь-яких інших збройних формувань Україна дасть відсіч не одними лише прикордонними засобами.

Генеральним штабом розроблений план прикриття державного кордону. Військові частини готові до виконання такого завдання

«Кордон має охоронятися, а в разі вже виникнення кризової ситуації, тобто загрози вторгнення іноземних військ чи збройних формувань, тоді вже Збройні сили забезпечують територіальну цілісність, здійснюють функцію оборони. Генеральним штабом розроблений план прикриття державного кордону. Військові частини і підрозділи, які мають брати участь у виконанні цього плану, відпрацьовують це на навчаннях і, гадаю, готові до виконання такого завдання. Тому ЗСУ роблять свою роботу, а висуватися на оборону кордону вони можуть тільки у загрозливий період, в разі надзвичайного стану в країні.

Це ж стосується і диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Проти них застосовуються Сили спеціальних операцій та Національна гвардія. У нас Сили спеціальних операцій перебувають у стані постійної бойової готовності», – розповідає Жданов.

З існуванням ризику перетину кордону диверсійно-розвідувальними групами, та з тим, що протидіяти їм слід не укріпленням кордону, а розвитком спецслужб, погоджується й Ігор Козій. За його словами, так само й у питанні мігрантів діяти мають не лише прикордонники, а й правоохоронці.

«Ситуація з мігрантами мене менш тривожить, при правильній роботі мігрантів, навіть в разі їхнього проникнення крізь кордон, можна локалізувати у «відповідних місцях», потім повернути в Білорусь», – зауважує Козій.

Мігрантів можуть використати як «гарматне м’ясо» для дестабілізації на кордоні України, заявив в ефірі Радіо Свобода заступник очільника МВС Євгеній Єнін. Він запевнив, що реакція на незаконні спроби перетину буде «вкрай жорсткою».

Ми підтягнули гелікоптери, броньовану техніку до місць, де можливі прориви українського кордону

«Близько 8,5 тисяч додаткових військовослужбовців, які будуть охороняти кордон та посилювати напрямки можливого прориву мігрантів.

У чотирьох прикордонних областях поліція перейшла на посилений режим несення служби. Ми масово інформуємо населення цих регіонів і закликаємо їх повідомляти правоохоронцям будь-яку інформацію про появу в цих районах невідомих осіб. Ми підтягнули гелікоптери, броньовану техніку до місць, де можливі прориви українського кордону. Ми не допустимо жодних провокацій на нашому кордоні і готові застосовувати всі сили і засоби, передбачені законодавством України», – сказав Єнін.

Залучено авіацію МВС, це до 15 вертольотів, два літаки, 44 безпілотних літальних апаратів

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповідав про заходи із захисту кордону з Білоруссю у Верховній Раді. Він заявив, що для охорони кордону планується використати тактику ешелонного прикриття, зокрема будуть задіяні оперативні резерви Національної гвардії та Національної поліції.

«Залучено авіацію МВС, це до 15 вертольотів, два літаки, 44 безпілотних літальних апаратів. Проведено командно-штабні навчання на цьому тижні, де відпрацьовані можливі сценарії розвитку ситуації. Опрацьовані різні варіанти», – повідомив монастирський.

Тим часом влада Росії, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і звинувачує Україну в ескалації напруженості. Але, як заявляє американське видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків. Згідно з матеріалом, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».