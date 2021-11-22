СБУ повідомила про затримання одного з організаторів «референдуму» 2014 року на Донбасі

Служба безпеки України повідомила про затримання одного з організаторів так званого «референдуму» 2014 року на Донеччині.

«Зловмисник закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої «ДНР». Для цього він підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань. Встановлено, що протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури разом зі спільниками. Задокументовано факти їх провокаційних дій на території Великоновосілківського району. Згодом зловмисник залишив підконтрольну українській владі територію Донеччини і тривалий час переховувався від правосуддя в тимчасово окупованій АР Крим. У 2017 році слідчі органів безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і оголосили у розшук», – розповіли в СБУ.

За даними відомства, зловмисник повернувся в особистих справах на підконтрольну українській владі територію регіону – співробітники СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного і затримали його.

«Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України», – повідомили у спецслужбі.

11 травня 2014 року на Донбасі відбувся так званий «референдум» після якого бойовики на сході України оголосили про створення так званих «ДНР» і «ЛНР», угруповань, що діють на окупованій частині за підтримки Росії.